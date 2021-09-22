Глава северного командования США считает Россию основной военной угрозой

Несмотря на то, что Китай привлекает внимание политиков, эта страна представляет более долгосрочную угрозу. Россия угрожает Штатам уже сегодня, отметил он.

Российские подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты являются основной военной угрозой, подчеркнул Херк.

Американский генерал заявил о необходимости инвестирования в улучшение американского потенциала в Арктике. По его мнению, из-за таяния арктических льдов противники США скоро окажутся "намного ближе". Русские и китайцы могут оказаться в США примерно через 10 лет, добавил он.