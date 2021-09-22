ГОРДОН
 
 
МИР

Глава северного командования США считает Россию основной военной угрозой

Россия угрожает Штатам уже сегодня, отметил Глен Ван Херк
Россия угрожает Штатам уже сегодня, отметил Глен Ван Херк
Фото: defense.gov

Россия представляет главную военную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом сказал глава северного командования вооруженных сил США, генерал Глен Ван Херк в интервью журналу Air Force Magazine, которое опубликовано 21 сентября.

Несмотря на то, что Китай привлекает внимание политиков, эта страна представляет более долгосрочную угрозу. Россия угрожает Штатам уже сегодня, отметил он.

Российские подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты являются основной военной угрозой, подчеркнул Херк. 

Американский генерал заявил о необходимости инвестирования в улучшение американского потенциала в Арктике. По его мнению, из-за таяния арктических льдов противники США скоро окажутся "намного ближе". Русские и китайцы могут оказаться в США примерно через 10 лет, добавил он. 

Контекст:

В российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире. Тогда же он предположил, что Путин не стремится к холодной войне со Штатами. 

Отношения США с Китаем в администрации Байдена считают "главным геополитическим испытанием XXI века". На своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека.

Теги: Россия, США, Китай, угрозы, ракеты, бомбардировщики, русские
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем
"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем
"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy
"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS