Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

Глава службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провел встречу с главой государственной службы безопасности Азербайджана Али Нагиевым на нейтральной приграничной зоне в общине Ерасх, сообщило агентство NEWS.am 9 января.
В ходе встречи они обсудили вопросы, касающиеся обмена пленными и поиска без вести пропавших. Контакты по этим темам продолжаются, говорится в сообщении.
Последний раз главы служб безопасности Армении и Азербайджана встречались в Москве 30 декабря прошлого года, отметили в службе национальной безопасности Армении. Тогда стороны обсудили выполнение обязательств в рамках заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе, а также вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом, судьбы пропавших без вести, обмена пленными и поиска тел погибших.
Стороны уже проводили обмен пленными при посредничестве российских миротворцев. Так, 15 декабря из Азербайджана в Армению вернулись 44 пленных. По информации командующего миротворцами РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, Азербайджану вернули тогда 12 военнопленных.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести.