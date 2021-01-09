Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

Глава службы национальной безопасности Армении Армен Абазян обсуждал обмен пленными с главой государственной службы безопасности Али Нагиевым в нейтральной приграничной зоне.

Последний раз главы служб безопасности Армении и Азербайджана встречались в Москве 30 декабря прошлого года Фото: sns.am

Глава службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провел встречу с главой государственной службы безопасности Азербайджана Али Нагиевым на нейтральной приграничной зоне в общине Ерасх, сообщило агентство NEWS.am 9 января.

В ходе встречи они обсудили вопросы, касающиеся обмена пленными и поиска без вести пропавших. Контакты по этим темам продолжаются, говорится в сообщении.

Последний раз главы служб безопасности Армении и Азербайджана встречались в Москве 30 декабря прошлого года, отметили в службе национальной безопасности Армении. Тогда стороны обсудили выполнение обязательств в рамках заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе, а также вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом, судьбы пропавших без вести, обмена пленными и поиска тел погибших.

Стороны уже проводили обмен пленными при посредничестве российских миротворцев. Так, 15 декабря из Азербайджана в Армению вернулись 44 пленных. По информации командующего миротворцами РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, Азербайджану вернули тогда 12 военнопленных.