Губернатор Бали предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам

Костер заявил, что сделал это предложение после получения сообщений и жалоб на туристов из двух стран, которые находятся в состоянии военного конфликта. По его словам, они злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на популярном туристическом направлении.

Также, по его словам, он получил сообщения о "плохом поведении" и вероятных преступлениях российских и украинских туристов на острове.

В настоящее время гражданам Украины, прибывающим в Индонезию с целью туризма не более чем на 30 дней, оформлять визу заранее не нужно.