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Губернатор Бали предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам

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Губернатор хочет отменить упрощенный доступ на Бали россиянам и украинцам
Губернатор хочет отменить упрощенный доступ на Бали россиянам и украинцам
Фото: pixabay.com

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер направил министерству иностранных дел и министерству юстиции и правам человека предложение прекратить выдавать визы по прибытии туристам из России и Украины. Об этом сообщает The Jakarta Post 13 марта.

Костер заявил, что сделал это предложение после получения сообщений и жалоб на туристов из двух стран, которые находятся в состоянии военного конфликта. По его словам, они  злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на популярном туристическом направлении.

Также, по его словам, он получил сообщения о "плохом поведении" и вероятных преступлениях российских и украинских туристов на острове.

В настоящее время гражданам Украины, прибывающим в Индонезию с целью туризма не более чем на 30 дней, оформлять визу заранее не нужно.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Многие украинцы выехали из Украины, чтобы спастись от войны. Россияне, в свою очередь, массово ехали за границу, чтобы избежать объявленной в сентябре 2022 года мобилизации.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Украина, Индонезия, визовый режим, туристы, визы, война России против Украины, Бали
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