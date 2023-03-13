Губернатор Бали предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам

Костер заявил, что сделал это предложение после получения сообщений и жалоб на туристов из двух стран, которые находятся в состоянии военного конфликта. По его словам, они злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на популярном туристическом направлении.
Также, по его словам, он получил сообщения о "плохом поведении" и вероятных преступлениях российских и украинских туристов на острове.
В настоящее время гражданам Украины, прибывающим в Индонезию с целью туризма не более чем на 30 дней, оформлять визу заранее не нужно.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Многие украинцы выехали из Украины, чтобы спастись от войны. Россияне, в свою очередь, массово ехали за границу, чтобы избежать объявленной в сентябре 2022 года мобилизации.