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Губернатор Белгородской области РФ призвал жителей Шебекино возвращаться домой после рейдов российских добровольцев

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Жители Шебекино смогут вернуться домой спустя месяц после рейдов российских добровольцев
Жители Шебекино смогут вернуться домой спустя месяц после рейдов российских добровольцев
Фото: nashtransport.ru

Губернатор Белгородской области страны-агрессора России Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что с 4 июля жителям города Шебекино, которые эвакуировались во время рейдов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", предлагают возвращаться домой.

"Будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР [пунктах временного размещения], в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", – написал он.

Гладков сообщил, что в этих домах не будут начислять квартплату до 1 августа. Также власти планируют до этого времени восстановить крыши и окна в пострадавших зданиях.

Контекст:

Весной 2023 года "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" несколько раз проникали на территорию РФ. 22–23 мая они совершили рейд в Белгородскую область. Они призвали россиян присоединяться к борьбе с действующим режимом. В легионе рассказали, что они хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.

Как заявили в РДК, в ходе рейда добробаты зашли на 42 км вглубь территории РФ, но пока не имеют ресурсов, чтобы полноценно занять и удерживать территорию. Также РДК и легион сообщили, что захватили пленных и трофейную технику. Потери добробатов, по их подсчетам, тогда составили двое погибших и около 10 раненых.

Украина к происходящему в Белгородской области не имеет отношения, но "наблюдает с интересом", сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Происходящее в Белгородской области – внутреннее дело РФ, добавил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По информации ГУР, в операции принимали участие только граждане РФ.

В ночь на 1 июня недалеко от границы Украины и России начался бой возле российского населенного пункта Шебекино. 

3 июня добровольцы призвали жителей Белгородской области из-за "хаотического обстрела" региона со стороны ВС РФ эвакуироваться на территорию Украины. В Офисе президента подтвердили, что Украина готова организовать гуманитарный коридор.

4 июня РДК и легион заявили, что в Белгородской области взяли в плен российских военных. Они предлагали их выдать губернатору региона Вячеславу Гладкову, но тот отказался ехать на встречу и пленных решили передать Украине в обменный фонд.

РДК 5 июня заявил о контроле над селом Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков подтвердил, что власть "не может" зайти туда.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, эвакуация, Белгородская область
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