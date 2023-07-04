Губернатор Белгородской области РФ призвал жителей Шебекино возвращаться домой после рейдов российских добровольцев

"Будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР [пунктах временного размещения], в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", – написал он.

Гладков сообщил, что в этих домах не будут начислять квартплату до 1 августа. Также власти планируют до этого времени восстановить крыши и окна в пострадавших зданиях.