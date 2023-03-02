"Хотим жить без каких-либо танков". Два города Эстонии отказались выставлять подбитые в Украине российские танки

Мэр Нарвы Катри Райк 1 марта сообщила в Facebook о том, что танк не прибудет в Нарву 8 марта, как это планировалось.
"В прошлом году президент Эстонии Алар Карис отметил, что Нарва – это не город одного танка. Пусть это так и останется. Из Нарвы уже увезли один танк, и сейчас мы хотим жить дальше, без каких-либо танков", – написала мэр.
По ее словам, в городе будет организована фотовыставка, "демонстрирующая все разрушения, страдания и безобразия, вызванные российской военной агрессией".
Городская управа города Раквере также ответила отказом на предложение минобороны. Об этом сообщили 1 марта на сайте управы.
В пресс-службе отметили, что решение городской администрации было единогласным.
Мэр Раквере Трийн Варек подчеркнула, что город помогал и поддерживал Украину и украинских беженцев с начала полномасштабной войны.
По ее мнению, хотя цель выставки – донести сообщение о том, как российский агрессор уничтожает в Украине народ, культуру и саму страну, и привлечь внимание к продолжающейся войне, послание акции с танком "осталось слабым и непонятным для людей, да и время неудачное".
Он отметила, что в городе не хотели сразу отказываться от выставки.
"Полемика на эту тему нарастала день ото дня – как в обществе в целом, так и нежелание местных жителей выставлять танк. Я считаю, что люди в Раквере прекрасно осведомлены о российской агрессии в Украине и осуждают ее. Демонстрация танка не поможет уменьшить страдания украинского народа. Мы уже знаем о продолжающейся войне и чудовищных действиях там. Меня также беспокоила возможность повторно ранить многих украинцев, которые уже интегрировались в местное сообщество, демонстрацией танка. Учитывая все это, мы не считаем правильным выставлять танк в общественном городском пространстве", – пояснила Варек.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Германии, Литве, Латвии и Эстонии начали выставку уничтоженной техники оккупантов. В эти страны привезли по разбитому танку, чтобы показать, что "российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", сообщал Генштаб ВСУ.
В Генштабе напомнили, что летом 2022 года первые такие экспозиции принимали Польша и Чехия.
Минобороны Эстонии предложило временно выставить танк еще в некоторых эстонских городах, если согласится местная власть. В конечном итоге он станет экспонатом Военного музея, сообщало минобороны.
В Таллинне некоторые люди принесли цветы к танку в знак траура и поддержки России, сообщило ERR. Полиция открыла производство по закону об охране общественного порядка, который гласит, что мусор и предметы нельзя оставлять в неположенном месте.
Депутат Рийгикогу Михаил Лотман считает, что подбитый в Украине российский танк, привезенный в Таллинн, в каком-то смысле является и военным трофеем Эстонии, потому что часть подбитых под Киевом танков была уничтожена предоставленными ей Javelin. "Подбитый российский танк стоит для того, чтобы сюда не пришел целый танк", – напомнил он. Однако политик признал, что, по его мнению, демонстрацию танка не стоило устраивать прямо перед выборами, писало 28 февраля ERR.