"Хотим жить без каких-либо танков". Два города Эстонии отказались выставлять подбитые в Украине российские танки

Мэр Нарвы Катри Райк 1 марта сообщила в Facebook о том, что танк не прибудет в Нарву 8 марта, как это планировалось.

"В прошлом году президент Эстонии Алар Карис отметил, что Нарва – это не город одного танка. Пусть это так и останется. Из Нарвы уже увезли один танк, и сейчас мы хотим жить дальше, без каких-либо танков", – написала мэр.

По ее словам, в городе будет организована фотовыставка, "демонстрирующая все разрушения, страдания и безобразия, вызванные российской военной агрессией".

Городская управа города Раквере также ответила отказом на предложение минобороны. Об этом сообщили 1 марта на сайте управы.

В пресс-службе отметили, что решение городской администрации было единогласным.

Мэр Раквере Трийн Варек подчеркнула, что город помогал и поддерживал Украину и украинских беженцев с начала полномасштабной войны.

По ее мнению, хотя цель выставки – донести сообщение о том, как российский агрессор уничтожает в Украине народ, культуру и саму страну, и привлечь внимание к продолжающейся войне, послание акции с танком "осталось слабым и непонятным для людей, да и время неудачное".

Он отметила, что в городе не хотели сразу отказываться от выставки.

"Полемика на эту тему нарастала день ото дня – как в обществе в целом, так и нежелание местных жителей выставлять танк. Я считаю, что люди в Раквере прекрасно осведомлены о российской агрессии в Украине и осуждают ее. Демонстрация танка не поможет уменьшить страдания украинского народа. Мы уже знаем о продолжающейся войне и чудовищных действиях там. Меня также беспокоила возможность повторно ранить многих украинцев, которые уже интегрировались в местное сообщество, демонстрацией танка. Учитывая все это, мы не считаем правильным выставлять танк в общественном городском пространстве", – пояснила Варек.