Импотенция Михалкова, чумная Ахеджакова, последние слова Немцова, победа Украины. Интервью Гордона с Лариной. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ларина говорила о:
"Я не политолог, но что-то мне подсказывает, что хорошего финала для России не будет. Я уверена, что Украина победит. Однозначно. И я уверена, что это будет скоро", – сказала Ларина.
Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.
После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой.
В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы".
В 2017 году Ларина уехала из России. По словам Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны Соловьева. Сейчас журналистка живет в Португалии.