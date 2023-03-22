Импотенция Михалкова, чумная Ахеджакова, последние слова Немцова, победа Украины. Интервью Гордона с Лариной. Видео

Ларина: Я уверена, что Украина победит. Однозначно Фото: xlarina1 / Instagram

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ларина говорила о:

своей театральной карьере и о том, почему бросила театр ради журналистики;

работе на радиостанции "Эхо Москвы" и ее главном редакторе Алексее Венедиктове, а также о его позиции по поводу войны России против Украины;

цензуре в России и о работе журналистов там;

российском пропагандисте Владимире Соловьеве и о том, как он устроил ей травлю;

последнем разговоре с российским оппозиционером Борисом Немцовым за пару часов до убийства;

российском народе и о том, как президент России Владимир Путин "превратил его в аморальную биомассу";

российских деятелях культуры, которые поддержали режим, в частности о Никите Михалкове;

российской актрисе Лие Ахеджакове, которая критикует российские власти и поддерживает Украину;

причинах войны России против Украины и о том, когда она закончится.

"Я не политолог, но что-то мне подсказывает, что хорошего финала для России не будет. Я уверена, что Украина победит. Однозначно. И я уверена, что это будет скоро", – сказала Ларина.

Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.

После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой.

В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы".

В 2017 году Ларина уехала из России. По словам Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны Соловьева. Сейчас журналистка живет в Португалии.