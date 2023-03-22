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Импотенция Михалкова, чумная Ахеджакова, последние слова Немцова, победа Украины. Интервью Гордона с Лариной. Видео

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Ларина: Я уверена, что Украина победит. Однозначно
Ларина: Я уверена, что Украина победит. Однозначно 
Фото: xlarina1 / Instagram

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российской журналисткой Ксенией Лариной.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ларина говорила о:

  • своей театральной карьере и о том, почему бросила театр ради журналистики;
  • работе на радиостанции "Эхо Москвы" и ее главном редакторе Алексее Венедиктове, а также о его позиции по поводу войны России против Украины; 
  • цензуре в России и о работе журналистов там;
  • российском пропагандисте Владимире Соловьеве и о том, как он устроил ей травлю;
  • последнем разговоре с российским оппозиционером Борисом Немцовым за пару часов до убийства;
  • российском народе и о том, как президент России Владимир Путин "превратил его в аморальную биомассу";
  • российских деятелях культуры, которые поддержали режим, в частности о Никите Михалкове;
  • российской актрисе Лие Ахеджакове, которая критикует российские власти и поддерживает Украину;
  • причинах войны России против Украины и о том, когда она закончится.

"Я не политолог, но что-то мне подсказывает, что хорошего финала для России не будет. Я уверена, что Украина победит. Однозначно. И я уверена, что это будет скоро", – сказала Ларина. 

Ксения Ларина (настоящее имя  Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.

После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой. 

В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы". 

В 2017 году Ларина уехала из России. По словам Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны Соловьева. Сейчас журналистка живет в Португалии.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Украина, цензура, Лия Ахеджакова, российская пропаганда, Алексей Венедиктов, Никита Михалков, Владимир Соловьев, свобода слова, война России против Украины, Ксения Ларина
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