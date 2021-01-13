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Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывt в Бейруте

Российского бизнесмена и владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина, а также бывшего капитана этого судна Бориса Прокошева объявили в международный розыск из-за взрыва в Бейруте.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа 2020 года
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа 2020 года
Фото: EPA

Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в Бейруте. Об этом 12 января сообщает Al Jazeera, ссылаясь на источники.

В частности, речь о российском бизнесмене Игоре Гречушкине – он является владельцем судна Rhosus, доставившего нитрат аммония в Бейрут в конце 2013 года, который в результате и взорвался. Также в розыск объявили тогдашнего капитана судна Бориса Прокошева.

Кроме того в розыск объявили гражданина Португалии Хорхе Морейра, который занимается торговлей нитратами, и в 2014 году осматривал груз нитрата аммония.

Источники, близкие к следствию, сообщили Al Jazeera, что, по их мнению, Гречушкин и Прокошев находятся в России, а местонахождение Морейры неизвестно.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа 2020 года. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

Теги: Ливан, розыск, Интерпол, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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