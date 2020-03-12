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Канада предложила Организации по запрету химического оружия внести "Новичок" в перечень запрещенных химвеществ

Канада вынесла на рассмотрение Организации по запрещению химического оружия поправки к Конвенции о запрещении химического оружия, предусматривающие добавление в список запрещенных четырех новых категорий химикатов, в том числе "Новичка". Канада также запретит эти четыре новые группы ядовитых химикатов на национальном уровне.

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Власти Канады вынесли вопрос на рассмотрение ОЗХО
Власти Канады вынесли вопрос на рассмотрение ОЗХО
Фото: ЕРА

Канада вынесла на рассмотрение Организации по запрещению химического оружия поправки с предложением добавить к списку запрещенных химических веществ нервно-паралитический агент "Новичок" и три других типа ядовитых химикатов. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Канады. 

"После подлых нападений на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери в марте 2018 года и гибели Дон Стерджесс в Эймсбери в июле 2018 года стало ясно, что класс химического оружия "Новичок" должен быть объектом декларации и проверки. Сегодня Канада выносит на рассмотрение поправки к Конвенции о запрещении химического оружия, предусматривающие добавление четырех новых категорий контролируемых химикатов, в том числе "Новичка", как было согласовано во время 24-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая прошла в Гааге в ноябре 2019 года", – отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Канада запретит эти четыре новые группы ядовитых химикатов на национальном уровне.

"Это будет гарантировать то, что имплементация Канадой конвенции остается постоянно актуальной", – говорится в сообщении.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двусторонние контакты с Россией. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в СиэтлеСовет ЕС ввел санкции, под которые попали офицеры ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, значащиеся как исполнители нападения, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.

В июне после отравления "Новичком" были госпитализированы жители Эймсбери Чарли Роули и его подруга Стерджесс. 

По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены Скрипали. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Следствие не считает инцидент с Роули и Стерджесс спланированным покушением. По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, пострадавшая пара не была связана со Скрипалями

Теги: Россия, Великобритания, химическое оружие, ГРУ, отравление, Сергей Скрипаль, Новичок, Юлия Скрипаль, Организация по запрещению химического оружия, отравление в Солсбери, Дон Стерджесс
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