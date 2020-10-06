Конфликт в Нагорном Карабахе. Канада прекратила экспорт военных технологий в Турцию

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил о приостановке экспорта в Турцию оптики для дронов и лазерных систем наведения. Это случилось после сообщений о том, что Анкара развернула десятки беспилотных летательных аппаратов для борьбы с армянскими силами в Нагорном Карабахе.

Канада приостановила выдачу разрешений на экспорт в Турцию оружия из-за ее возможного вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет CBC.

Заявление Шампаня стало ответом на призывы армянской общины Канады и группы по разоружению Plowshares International прекратить экспорт канадской оптики для дронов и лазерных систем наведения в Турцию после сообщений о том, что Анкара развернула десятки беспилотных летательных аппаратов для борьбы с армянскими силами в Нагорном Карабахе.

Эксперт канадской организации по предотвращению войны и вооруженного насилия Project Plowshares Келси Галлахер, изучавшая экспорт канадских технологий дронов в Турцию, сказала, что эти детали используются турецкими боевыми дронами TB2 Bayraktar, что позволяет им видеть, что происходит на земле днем и ночью при любых погодных условиях.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. При этом в Анкаре отрицают предоставление Азербайджану военной помощи, уверяя, что азербайджанская армия справляется с деоккупацией Карабаха сама.