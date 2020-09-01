Лукашенко: Если мы начнем друг друга ломать через колено, будет гражданская война

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране не будет гражданской войны.

Лукашенко: Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если жители страны начнут "ломать друг друга через колено", это приведет к гражданской войне. Об этом 1 сентября сообщает сайт президента Беларуси.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что из этого получится. Будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет. Я понимаю, что надо лучше, не хватает и того, и этого. Но живем, насколько можем. Нет того воровства, беспредела, и это надо ценить. Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем", – сказал Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.