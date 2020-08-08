Лукашенко: У нас с Пригожиным добрейшие отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер", вряд ли принимал решение об отправке наемников в Беларусь. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Лукашенко: Мне, конечно, очень печально, что вагнеровцы с Пригожиным связаны Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него дружеские отношения с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, предположительно, связан с руководством частной военной компании "Вагнер". Об этом Лукашенко рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Женя Пригожин. Я его так и называю: Женя. У нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие! Когда я приезжал раньше [в Россию], он меня встречал. Он мне лучшую бутылку вина найдет, передаст, подарит. Если мне какая-то поддержка нужна (он в общепите, в ресторанах хорошо разбирался), он приезжал, помогал и прочее. Мне, конечно, очень печально, что вагнеровцы с ним связаны. Но с другой стороны: ну он же игрушка в чужих руках. Не он принимает решения. Да, он это организовывает. У него бизнес – он платит им, наверное", – сказал Лукашенко.

Он высказал мнение, что решение об отправке вагнеровцев в Беларусь принимали чиновники рангом "чуть-чуть повыше" Пригожина.

"Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону

"Заместители министров. Некоторые по Беларуси побегали – не получилось. И им надо доказать, что, мол, "мы Беларусь тепленькую принесем и бросим к кремлевской башне". Я это вижу. Они на нас не смотрят даже как на врагов…" – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Белорусская сторона считает, что поездка в Стамбул была лишь прикрытием и конечным пунктом назначения был Минск.

4 августа во время обращения к парламенту Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил он.

В интервью Дмитрию Гордону Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных наемников, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинская сторона готовит ходатайство об экстрадиции 28 бойцов ЧВК "Вагнер".