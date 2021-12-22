Лукашенко заявил о задержании в Беларуси семи человек за попытку совершить теракты

Мы просто ждали, когда они (террористы) под камеру это сделают, заявил Лукашенко Скриншот: Информационное агентство БелТА / YouTube

Лукашенко утверждает, что в ночь на 22 декабря и днем 21 декабря были задержаны "шесть или семь человек", пытавшихся совершить теракты.

"Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли", – отметил он.

По словам Лукашенко, правоохранители ищут еще одного подозреваемого, который "вроде в Россию побежал". "Но там привезут нам его", – заключил он.

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