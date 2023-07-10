Маск пожалел "цвет российской молодежи в окопах" и предрек большие потери в ходе контрнаступления

В разговоре Байден подтвердил намерение США продолжать поддержку Украины, объяснил необходимость передачи кассетных боеприпасов и анонсировал гарантии безопасности по израильской модели, которые украинская сторона получит после вступления в Альянс.
Маск заявил, что в окопах, "не имея практически никаких территориальных завоеваний, гибнет цвет российской и украинской молодежи".
"Кто бы из сторон ни перешел в наступление на сильно укрепленные позиции, он потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия превосходит Украину по численности (4:1), поэтому даже при равных потерях выиграет войну на истощение", – написал бизнесмен.
The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains.— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023
Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine * 4:1, so would win a…
Маск неоднократно комментировал войну страны агрессора России против Украины. Сначала он высказывал поддержку Украине, но в марте 2022 года в Twitter он вызвал президента РФ Владимира Путина на бой за Украину.
В начале октября 2022 года Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из войны, и предложил пользователям проголосовать "за" или "против". Его "формула мира" предлагает провести повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, подтверждает, что Крым – это Россия, а у Украины – внеблоковый статус.
Предложения предпринимателя раскритиковали известные люди мира. Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
30 ноября 2022 года Зеленский, участвуя по видеосвязи в саммите DealBook, пригласил американского бизнесмена и миллиардера Маска посетить Украину. Зеленский, обращаясь к Маску, сказал, что если он хочет "понять, что сделала Россия", нужно приехать в Украину и "увидеть это своими глазами". После этого, продолжил президент, "вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить".