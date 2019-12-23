Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Мать лубянского стрелка Манюрова сообщила, что сын "общался с какими-то арабами"

Евгений Манюров, который устроил стрельбу возле здания ФСБ в Москве, работал сразу в нескольких охранных фирмах, но затем отовсюду уволился, сообщила мать стрелка Светлана.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Манюров напал на здание ФСБ
Манюров напал на здание ФСБ
Фото: wikipedia.org (архив)

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ в Москве на Лубянке, перед нападением общался по телефону с арабами. Об этом сообщила мать стрелка, информирует российская газета "Комсомольская правда".

Имя женщины не указано.

"Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", – сказала она.

Издание отмечает, что после стрельбы мать Манюрова ФСБ забрала из Подольска Московской области, где она проживает, в Москву.

Telegram-канал "112" передает, что отец стрелка Фатих Манюров, который после развода с женой в 1981 году общался с сыном редко, считает, что его могли "зомбировать".

"Сын рассказывал, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент. Но до конца не верил, что сын там работает. Евгений Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе... Мать стрелка Светлана позвонила бывшему мужу, потому что сын вовремя не вернулся домой. Еще утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе", – сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала, Фатих Манюров "в шоке от поступка сына" и говорит, что "лучше бы он себе пулю в лоб пустил".

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.

Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

Теги: стрельба, Москва, ФСБ, нападение, Евгений Манюров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Хилари Дафф вышла замуж
Хилари Дафф вышла замуж
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS