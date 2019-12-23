Мать лубянского стрелка Манюрова сообщила, что сын "общался с какими-то арабами"

Евгений Манюров, который устроил стрельбу возле здания ФСБ в Москве, работал сразу в нескольких охранных фирмах, но затем отовсюду уволился, сообщила мать стрелка Светлана.

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ в Москве на Лубянке, перед нападением общался по телефону с арабами. Об этом сообщила мать стрелка, информирует российская газета "Комсомольская правда".

Имя женщины не указано.

"Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", – сказала она.

Издание отмечает, что после стрельбы мать Манюрова ФСБ забрала из Подольска Московской области, где она проживает, в Москву.

Telegram-канал "112" передает, что отец стрелка Фатих Манюров, который после развода с женой в 1981 году общался с сыном редко, считает, что его могли "зомбировать".

"Сын рассказывал, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент. Но до конца не верил, что сын там работает. Евгений Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе... Мать стрелка Светлана позвонила бывшему мужу, потому что сын вовремя не вернулся домой. Еще утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе", – сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала, Фатих Манюров "в шоке от поступка сына" и говорит, что "лучше бы он себе пулю в лоб пустил".

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.

Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.