Мать Саакашвили – президенту Грузии: Ваша мечта сбылась во времена президентства моего сына

"Меня, конечно, удивили какие-то ее заявления, что она никогда не помилует [моего сына]. Во-первых, его не за что миловать, если меня спросить. Помиловать можно человека, который что-то совершил плохое. А я считаю, что моему сыну, наоборот, за все, что он делал в Грузии, полагается сказать "большое спасибо". Но в истории, к сожалению, часто бывает наоборот", – сказала Аласания.

Она напомнила, что Зурабишвили вернулась в Грузию именно во времена президентства Саакашвили.

"Что я ей могу сказать? Как раз во времена [президентства] моего сына она приехала в Грузию. Как я знаю, эти наши эмигранты, которые когда-то, в 20-е годы [XX века], попали в разные страны, всегда мечтали об этом. Она росла во Франции... Но они мечтали когда-нибудь вернуться в Грузию. Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына", – отметила Аласания.

Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. С 1970-х годов она работала в системе МИД Франции. В 2003–2004 годах была послом Франции в Грузии. В 2004 году только что избранный президент Грузии Саакашвили после переговоров с руководством Франции назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии. В 2005 году Зурабишвили отправили в отставку, после чего она осталась в Грузии и заявила, что будет строить политическую карьеру в этой стране. В 2018 году Зурабишвили была избрана президентом Грузии. На выборах ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", оппонентом которой является Саакашвили.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube