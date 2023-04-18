Меркель получила высшую награду Германии. Некоторые ее однопартийцы этим недовольны

До Меркель подобную награду получали только два экс-канцлера Фото: EPA

Ранее такую награду получали только два бывших канцлера Германии – Конрад Аденауэр, первый лидер послевоенной Германии, и Гельмут Коль, признанный ключевым архитектором воссоединения Германии.

Среди заслуг Меркель Штайнмайер назвал то, что она провела Германию через глобальный финансовый кризис, долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19.

Нынешний канцлер Олаф Шольц также присутствовал на церемонии награждения. Однако на церемонию не пришел никто из нынешнего руководства Христианско-демократического союза (ХДС) или представителей Христианско-социального союза (ХСС) и Свободной демократической партии (СвДП).

Некоторые однопартийцы Меркель из блока ХДС/ХСС выразили недовольство им, что экс-канцлер получила награду настолько быстро после ухода из политики, еще и на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, в которой, в частности, обвиняют и слишком мягкий подход Меркель к Москве, пишет Politico.

Председатель ХДС Фридрих Мерц заявил, что награждение и список гостей – это "суверенное решение" Штайнмайера и Меркель.

Глава так называемой комиссии по фундаментальным ценностям ХДС Андреас Реддер назвал ошибкой награждение Меркель через полтора года после окончания срока ее полномочий. Он добавил, что позиция Меркель в отношении России была названа одной из худших внешнеполитических ошибок страны, а также подверг критике ее энергетическую, миграционную и ядерную политику.

Бывший министр финансов и союзник Меркель в ХДС Вольфганг Шойбле также заявил, что еще слишком рано давать окончательную оценку тому, стоит ли причислять Меркель к "великим" канцлерам.