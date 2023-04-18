Меркель получила высшую награду Германии. Некоторые ее однопартийцы этим недовольны

Ранее такую награду получали только два бывших канцлера Германии – Конрад Аденауэр, первый лидер послевоенной Германии, и Гельмут Коль, признанный ключевым архитектором воссоединения Германии.
Среди заслуг Меркель Штайнмайер назвал то, что она провела Германию через глобальный финансовый кризис, долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19.
Нынешний канцлер Олаф Шольц также присутствовал на церемонии награждения. Однако на церемонию не пришел никто из нынешнего руководства Христианско-демократического союза (ХДС) или представителей Христианско-социального союза (ХСС) и Свободной демократической партии (СвДП).
Некоторые однопартийцы Меркель из блока ХДС/ХСС выразили недовольство им, что экс-канцлер получила награду настолько быстро после ухода из политики, еще и на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, в которой, в частности, обвиняют и слишком мягкий подход Меркель к Москве, пишет Politico.
Председатель ХДС Фридрих Мерц заявил, что награждение и список гостей – это "суверенное решение" Штайнмайера и Меркель.
Глава так называемой комиссии по фундаментальным ценностям ХДС Андреас Реддер назвал ошибкой награждение Меркель через полтора года после окончания срока ее полномочий. Он добавил, что позиция Меркель в отношении России была названа одной из худших внешнеполитических ошибок страны, а также подверг критике ее энергетическую, миграционную и ядерную политику.
Бывший министр финансов и союзник Меркель в ХДС Вольфганг Шойбле также заявил, что еще слишком рано давать окончательную оценку тому, стоит ли причислять Меркель к "великим" канцлерам.
В 2000 году Меркель возглавила партию "Христианско-демократический союз" (ушла с должности в 2018 году), канцлером Германии была с 2005-го по 2021 год. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах.
26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Новым канцлером стал Олаф Шольц.
Сейчас Меркель активно критикуют за позицию по отношению к Москве и политику по поводу войны на Донбассе. Например, глава оборонного комитета Бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, однако Германия и Франция выступили против из-за позиции России.
Критиковал Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Он приглашал ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу Киевской области и увидеть, "к чему за 14 лет привела политика уступок России".
Сама она в декабре 2022 года сказала, что Минские соглашения были попыткой "дать время" Украине, поскольку РФ могла захватить страну еще в 2015 году.