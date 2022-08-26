"Мы не продвигаем идею тотального запрета". Премьер Эстонии обсудила с главой ЕК закрытие границ для российских туристов

"Мы не продвигаем идею тотального запрета на въезд – мы поддерживаем гуманитарные исключения, и наша граница должна оставаться открытой для искателей убежища, для инакомыслящих. Важно единство ЕС", – написала Каллас.
Премьер отметила, что почти 30% въехавших на территорию ЕС россиян попали в Евросоюз через эстонскую границу.
Called @vonderleyen to discuss tourism ban for Russian citizens. 30% enter EU via Estonian border. We do not advocate for an outright ban - we support humanitarian exceptions and our border has to remain open for asylum seekers, dissidents. EU unity is important.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 25, 2022
Полный или частичный запрет на въезд российских граждан в страны Евросоюза в связи с вторжением РФ в Украине активно обсуждается с конца июля. Идею, в частности, поддерживают граничащие с Россией и Беларусью страны ЕС – Польша, Литва, Латвия, Эстония, а также Чехия и Финляндия. Канцлер Германии Олаф Шольц выступал против введения такого запрета.
В случае, если Финляндия, страны Балтии и Польша перестанут пускать россиян по уже выданным визам, пассажиропоток из РФ в ЕС будет сведен к нулю, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.