"Мы не продвигаем идею тотального запрета". Премьер Эстонии обсудила с главой ЕК закрытие границ для российских туристов

"Мы не продвигаем идею тотального запрета на въезд – мы поддерживаем гуманитарные исключения, и наша граница должна оставаться открытой для искателей убежища, для инакомыслящих. Важно единство ЕС", – написала Каллас.

Премьер отметила, что почти 30% въехавших на территорию ЕС россиян попали в Евросоюз через эстонскую границу.

Called @vonderleyen to discuss tourism ban for Russian citizens. 30% enter EU via Estonian border. We do not advocate for an outright ban - we support humanitarian exceptions and our border has to remain open for asylum seekers, dissidents. EU unity is important. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 25, 2022