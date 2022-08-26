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"Мы не продвигаем идею тотального запрета". Премьер Эстонии обсудила с главой ЕК закрытие границ для российских туристов

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что граница ЕС должна оставаться открытой для просителей убежища
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что граница ЕС должна оставаться открытой для просителей убежища
Фото: ЕРА

Эстония выступает за то, чтобы граница Евросоюза оставалась открытой только для россиян, которые ищут убежища в странах Европы. Об этом 25 августа написала в Twitter премьер-министр страны Кая Каллас по итогам телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы не продвигаем идею тотального запрета на въезд – мы поддерживаем гуманитарные исключения, и наша граница должна оставаться открытой для искателей убежища, для инакомыслящих. Важно единство ЕС", – написала Каллас.

Премьер отметила, что почти 30% въехавших на территорию ЕС россиян попали в Евросоюз через эстонскую границу.

Контекст:

Полный или частичный запрет на въезд российских граждан в страны Евросоюза в связи с вторжением РФ в Украине активно обсуждается с конца июля. Идею, в частности, поддерживают граничащие с Россией и Беларусью страны ЕС – ПольшаЛитваЛатвия, Эстония, а также Чехия и Финляндия. Канцлер Германии Олаф Шольц выступал против введения такого запрета.

В случае, если Финляндия, страны Балтии и Польша перестанут пускать россиян по уже выданным визам, пассажиропоток из РФ в ЕС будет сведен к нулю, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, Эстония, Еврокомиссия, туризм, визовый режим, Евросоюз, Кая Каллас, россияне
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