На российском телевидении показали стенограмму, где Меркель якобы называет Лукашенко "господин президент"

Меркель в разговорах с Лукашенко "обращается по всей форме", утверждают на российском телевидении Фото: EPA (архив)

По словам Киселева, в распоряжении телеканала оказалась официальная стенограмма одного из телефонных разговоров политиков. В эфире продемонстрировали распечатку на русском языке, без каких-либо печатей и подписей. Согласно ей, Меркель называла Лукашенко "господин президент" и "уважаемый господин президент", несмотря на то, что Германия не признала результаты президентских выборов в республике.

"Отношения с Западом у Беларуси в последнюю неделю вновь обострились, но канцлер Германии Ангела Меркель звонила Александру Лукашенко не раз с полным пониманием, кто возглавляет государство, обращаясь по всей форме", – заявил Киселев.

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"Вот он, момент истины. А вся эта западная словесная мишура о признании или непризнании – пустое. Есть Realpolitik, и в этом формате действует канцлер Германии, многоопытная Ангела Меркель", – заявил Киселев.