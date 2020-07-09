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На ядерном объекте КНДР зафиксировали активность. Исследовали считают, что там создают ядерные боеголовки

Ранее неизвестный ядерный объект КНДР был впервые обнаружен в 2015 году, но только сейчас исследователи смогли обнародовать информацию о нем, так как получили спутниковые снимки, подтверждающие его деятельность.

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С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет
Фото: depositphotos.com

На ранее неизвестно заводе Северной Кореи, где, вероятно, изготавливают ядерные боеголовки, зафиксирована активность. Об этом 9 июля сообщил телеканал CNN.

Как отмечают журналисты, спутниковые снимки завода были сделаны компанией Planet Labs и проанализированы экспертами из Института международных исследований Мидлбери.

Профессор Джеффри Льюис сообщил журналистам, что у этого завода есть все признаки северокорейского ядерного объекта: периметр безопасности, жилье на месте, памятники для непубличных визитов руководителей и подземные объекты. Кроме того, объект расположен прямо рядом с заводом по производству бутилированной воды, который не имеет ни одного из этих признаков.

Ученый подчеркнул, что возле завода наблюдается активное движение транспорта – легковых, грузовых автомобилей, грузовых контейнеров. По его мнению, это может свидетельствовать о работе над изготовлением ядерного оружия.

Спутниковые снимки объекта КНДР опубликовал в Twitter журналист CNN Закари Коэн.

Впервые этот объект был обнаружен Центром исследования проблем нераспространения имени Джеймса Мартина еще в 2015 году. Но тогда Льюис и его коллеги-исследователи решили не публиковать информацию о нем, поскольку они не могли определить его конкретную роль в ядерной программе Северной Кореи.

Однако 15 июня этого года была опубликована книга "Ким Чен Ын и Бомба" за авторством Анкита Панда. В своей книги автор утверждает, что этот объект связан с производством боеголовок и может также служить хранилищем для этого оружия, если северокорейский лидер захочет увеличить производство.

В новогоднем послании Пхеньян предупредил, что в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие". По словам экспертов, оно может означать усовершенствованную версию межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Yonhap.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, ядерное оружие, боеголовка
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