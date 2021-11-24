"Направлен на отделение от Украины". В ЕС отреагировали на указ Путина об отмене пошлин для товаров из ОРДЛО

Такие односторонние меры РФ нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, отметили в ЕС Фото: depositphotos.com

"Европейский союз выражает сожаление по поводу подписанного президентом Путиным указа 15 ноября по упрощению торговых правил для обеспечения увеличения доступа товаров во временно не подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской области и из них. Этот указ направлен на дальнейшее отделение временно не подконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей от Украины, что противоречит целям Минских соглашений", – отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что "такие односторонние меры РФ нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля". Кроме того, они "несут потенциал усиления напряженности и сохранения текущего статус-кво, препятствуя одновременно будущему процессу реинтеграции".

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые лишь провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский союз в связи с этим продолжит проводить политику непризнания", – резюмировал Стано.