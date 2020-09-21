Навальный – жене: Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит курс лечения в берлинской клинике "Шарите" после отравления, рассказал, что чувствовал присутствие своей жены Юлии даже в коме.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас проходит курс лечения в берлинской клинике "Шарите", заявил, что его спасла жена Юлия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела мне песенки, включала музыку. Врать не буду – ничего не помню. Зато расскажу вам, что точно помню сам", – уточнил он.

Навальный описал набор ощущений и эмоций от посещений жены.

"Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет она. Кто она – неясно. Как она выглядит – тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать", – написал российский оппозиционер.

По его словам, он ни одну секунду не сомневается, что у этого есть научное объяснение.

"Ну типа я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии", – написал Навальный.