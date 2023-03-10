Несколько газовых танкеров не смогли пройти под Крымским мостом – СМИ

По данным агентства, корабли не смогли пройти под путепроводом из-за дополнительных мер безопасности, объявленных РФ.
В результате танкеры были вынуждены искать другие пути прохода через акваторию, говорится в сообщении.
8 октября 2022 года на незаконно построенном Россией Крымском мосту произошел взрыв. От начавшегося пожара пострадало железнодорожное полотно моста, было также разрушено несколько пролетов автомобильной части моста.
Лидер крымских сепаратистов Сергей Аксенов 10 марта заявил государственному агентству "РИА Новости", что ремонт ж/д части моста закончится не раньше июля.
Следственный комитет РФ заявлял, что на мосту взорвался грузовик с топливом, в результате чего погибли три человека. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Киев не подтвердил и не опроверг обвинения. В Минобороны, комментируя разрушение моста, напомнили о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.