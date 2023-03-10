Несколько газовых танкеров не смогли пройти под Крымским мостом – СМИ

На взорванном в октябре 2022 года путепроводе продолжается ремонт Фото: ЕРА

По данным агентства, корабли не смогли пройти под путепроводом из-за дополнительных мер безопасности, объявленных РФ.

В результате танкеры были вынуждены искать другие пути прохода через акваторию, говорится в сообщении.

8 октября 2022 года на незаконно построенном Россией Крымском мосту произошел взрыв. От начавшегося пожара пострадало железнодорожное полотно моста, было также разрушено несколько пролетов автомобильной части моста.

Лидер крымских сепаратистов Сергей Аксенов 10 марта заявил государственному агентству "РИА Новости", что ремонт ж/д части моста закончится не раньше июля.