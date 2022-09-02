Невзоров: России, вероятно, придется подбирать другое название. Как родственники Чикатило в свое время меняли фамилию

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Теперь это имя убийцы. В Буче [под Киевом] – имя насилия, имя садизма, имя массовых уничтожений людей, военного позора. Знаешь, как родственники [серийного убийцы и маньяка Андрея] Чикатило в свое время вынуждены были менять фамилию, потому что приходят в отдел кадров со своей фамилией – и там читают: "А, Чикатило..." – "Нет, нет. Я брат". Или племянник. "А, нет, идите, товарищ, на фиг". И вот здесь я боюсь, что примерно такая реакция на понятие "русский", как на понятие "Чикатило". Название точно придется менять", – считает Невзоров.

По его словам, впереди "еще такое количество событий, драм, переворотов, разворотов, кровищи, трещин: социальных и географических", что новое название для России "сейчас рано загадывать".

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