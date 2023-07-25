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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Украина пришла в НАТО не за подарками – она пришла взять то, что ей принадлежит по праву. Членство в НАТО – это не милостыня, это ее право, выстраданное и доказанное

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Невзоров: Украина это реальный щит Европы от озверевшей кровавой путинской орды
Невзоров: Украина – это реальный щит Европы от озверевшей кровавой путинской орды
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе расшевелила Альянс, который до этого стал очень бюрократизированным. Такое мнение высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"НАТО абсолютно офигел. По крайней мере руководство НАТО. Никто не ожидал, что очередная ритуальная говорильня может быть так легко изнутри взорвана и превращена в абсолютно деловое… По крайней мере с намеком на что-то деловое. НАТО очень много лет создавал свой мир военно-волшебной бюрократии, где никакое решение не может быть принято своевременно просто потому, что своевременно – это не к НАТО. И НАТО стал сказкой. Персонажи этой сказки, разумеется, в сказочной реальности постепенно уменьшались в размере, голоса их становились все тоньше, все писклявее. И всем было очень хорошо. И вдруг, проламывая стены, в этот кукольный домик влезает окровавленная, закопченная рука Украины, и грубые пальцы начинают строить крохотных генеральчиков. Конечно, там возникла дикая паника", – сказал он.

По его словам, благодаря этому "пролому" в НАТО начал проникать "воздух реальности". После этого в Альянсе начался предельно жесткий и требовательный со стороны Украины разговор, отметил журналист.

"Когда речь заходила чуть ли не о потере берегов и всякие министры осмеливались что-то пищать по поводу того, что "мы – не Amazon" и не обязаны каждую прихоть исполнять и немедленно нести на блюдечке. Но Зеленский – молодец: он сообразил, что может в этой ситуации себе позволить все, что угодно. Что бы ни вытворила на этом саммите Украина, НАТО деваться некуда. Что такое Украина? Это реальный щит Европы от озверевшей кровавой путинской орды. Украина пришла в НАТО не за подарками, не за помощью, не за бонусами – она пришла взять то, что ей принадлежит по праву. Членство в НАТО – это не милостыня, это ее право, выстраданное и доказанное. Как, кстати, и Tomahawk, и AC-130, и вертолеты Apache. Это все – ее. Она пришла за своим. Потому что она за весь мир сейчас делает работу. И поэтому я оцениваю результаты саммита как весьма скромные. Но не с первого раза... Не забывай, что этот кукольный мир только что был разрушен. И да, действительно, они замечательные, они храбры. Но до них должно было все это дойти. И к сожалению, только таким дерзким образом, без стояний на цыпочках перед ними. Когда Украина вдруг выяснила, что у нее не только равные права со всеми остальными членами НАТО, но и права, значительно превышающие. Делом доказано, кровью доказано, успехом доказано", – заявил Невзоров.

По его словам, ситуация с НАТО полностью ломает нарратив российской пропаганды о том, что РФ якобы борется со всем Альянсом, который руководит Украиной.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, НАТО, саммит НАТО
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