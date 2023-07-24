Министр обороны Эстонии рассказал, были ли шансы на лучшие результаты для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Певкур: Мы смогли достичь того, что у Украины есть путь, чтобы стать членом НАТО Фото: ЕРА

"Нам нужно быть реалистами. Когда 31 повар собирается на одной кухне и все начинают готовить рататуй, то каждый хотел бы быть шеф-поваром. Поэтому в такой ситуации нужно находить компромисс. И я верю, что достигнутый компромисс был самым лучшим возможным решением на тот момент. Важно то, и Эстония на этом настаивала, чтобы в тексте повторилась фраза "Украина принадлежит к НАТО". Мы смогли достичь того, что у Украины есть путь, чтобы стать членом НАТО", – сказал министр.

Он подчеркнул, что важным результатом саммита является отказ от плана действий по членству для Украины.

"Мы смогли четко сказать, что Украина войдет в НАТО, это подтвердили все мировые лидеры, даже [президент США] Джо Байден заявил об этом. Мы также получили декларацию G7 по безопасности. Также мы утвердили широкий пакет помощи для Украины. Таким образом, на данный момент компромисс, достигнутый в Вильнюсе, был действительно хорошим шагом вперед для Украины по сравнению с тем, что заявляли большинство стран около месяца назад", – резюмировал Певкур.