Министр обороны Эстонии рассказал, были ли шансы на лучшие результаты для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

"Нам нужно быть реалистами. Когда 31 повар собирается на одной кухне и все начинают готовить рататуй, то каждый хотел бы быть шеф-поваром. Поэтому в такой ситуации нужно находить компромисс. И я верю, что достигнутый компромисс был самым лучшим возможным решением на тот момент. Важно то, и Эстония на этом настаивала, чтобы в тексте повторилась фраза "Украина принадлежит к НАТО". Мы смогли достичь того, что у Украины есть путь, чтобы стать членом НАТО", – сказал министр.
Он подчеркнул, что важным результатом саммита является отказ от плана действий по членству для Украины.
"Мы смогли четко сказать, что Украина войдет в НАТО, это подтвердили все мировые лидеры, даже [президент США] Джо Байден заявил об этом. Мы также получили декларацию G7 по безопасности. Также мы утвердили широкий пакет помощи для Украины. Таким образом, на данный момент компромисс, достигнутый в Вильнюсе, был действительно хорошим шагом вперед для Украины по сравнению с тем, что заявляли большинство стран около месяца назад", – резюмировал Певкур.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.
В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.