ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Эстонии рассказал, были ли шансы на лучшие результаты для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Певкур: Мы смогли достичь того, что у Украины есть путь, чтобы стать членом НАТО
Певкур: Мы смогли достичь того, что у Украины есть путь, чтобы стать членом НАТО
Фото: ЕРА

Результаты, которые Украина получила по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, были наиболее оптимальными из всех возможных. Об этом в опубликованном 24 июля интервью "РБК-Украина" заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Нам нужно быть реалистами. Когда 31 повар собирается на одной кухне и все начинают готовить рататуй, то каждый хотел бы быть шеф-поваром. Поэтому в такой ситуации нужно находить компромисс. И я верю, что достигнутый компромисс был самым лучшим возможным решением на тот момент. Важно то, и Эстония на этом настаивала, чтобы в тексте повторилась фраза "Украина принадлежит к НАТО". Мы смогли достичь того, что у Украины есть путь, чтобы стать членом НАТО", – сказал министр.

Он подчеркнул, что важным результатом саммита является отказ от плана действий по членству для Украины.

"Мы смогли четко сказать, что Украина войдет в НАТО, это подтвердили все мировые лидеры, даже [президент США] Джо Байден заявил об этом. Мы также получили декларацию G7 по безопасности. Также мы утвердили широкий пакет помощи для Украины. Таким образом, на данный момент компромисс, достигнутый в Вильнюсе, был действительно хорошим шагом вперед для Украины по сравнению с тем, что заявляли большинство стран около месяца назад", – резюмировал Певкур.

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, саммит НАТО, членство, Ханно Певкур, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (218279)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (99245)
3
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (82188)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (62167)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (57105)
6
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27500)
7
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (23213)
8
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания (23012)
 
 
 
 