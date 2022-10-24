ГОРДОН
 
 
МИР

Нидерланды выделят Украине €500 млн на военное оборудование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нидерланды внесут свой вклад в учебную миссию ЕС по обучению украинских солдат
Нидерланды внесут свой вклад в учебную миссию ЕС по обучению украинских солдат
Фото: depositphotos.com

Нидерланды предоставят Украине €500 млн на военное оборудование, средства поступят из Европейского фонда мира. Об этом минобороны страны сообщило 17 октября.

Кроме того, Нидерланды внесут свой вклад в учебную миссию ЕС по обучению украинских солдат. Миссия займется обучением воинов ВСУ в Польше и Германии, например, сфере разминирования или других специальных вопросах. Это делается исходя из потребности, указанной Украиной.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что ее страна рассматривает возможность включить в учебную миссию ЕС нидерладско-германские учения по разминированию.

"Таким образом, мы облегчаем присоединение других стран – членов ЕС. Мы также рассматриваем другие возможности предложить инструкторов и обучающие курсы", – сказала она.

Министерство обороны Нидерландов отметило, что общая сумма финансовой поддержки Европейского фонда мира сейчас составляет €3 млрд. Деньги предназначены, в том числе, для оплаты поставок военной техники в Украину. 

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.

По итогам визита в Украину Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.

19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Нидерланды, война, военная техника, война России против Украины, Кайса Оллонгрен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (140566)
2
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (113528)
3
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (104354)
4
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (69543)
5
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга (51549)
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37198)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (33591)
8
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом (33238)
 
 
 
 