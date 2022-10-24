Нидерланды выделят Украине €500 млн на военное оборудование

Кроме того, Нидерланды внесут свой вклад в учебную миссию ЕС по обучению украинских солдат. Миссия займется обучением воинов ВСУ в Польше и Германии, например, сфере разминирования или других специальных вопросах. Это делается исходя из потребности, указанной Украиной.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что ее страна рассматривает возможность включить в учебную миссию ЕС нидерладско-германские учения по разминированию.

"Таким образом, мы облегчаем присоединение других стран – членов ЕС. Мы также рассматриваем другие возможности предложить инструкторов и обучающие курсы", – сказала она.

Министерство обороны Нидерландов отметило, что общая сумма финансовой поддержки Европейского фонда мира сейчас составляет €3 млрд. Деньги предназначены, в том числе, для оплаты поставок военной техники в Украину.