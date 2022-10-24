Нидерланды выделят Украине €500 млн на военное оборудование

Кроме того, Нидерланды внесут свой вклад в учебную миссию ЕС по обучению украинских солдат. Миссия займется обучением воинов ВСУ в Польше и Германии, например, сфере разминирования или других специальных вопросах. Это делается исходя из потребности, указанной Украиной.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что ее страна рассматривает возможность включить в учебную миссию ЕС нидерладско-германские учения по разминированию.
"Таким образом, мы облегчаем присоединение других стран – членов ЕС. Мы также рассматриваем другие возможности предложить инструкторов и обучающие курсы", – сказала она.
Министерство обороны Нидерландов отметило, что общая сумма финансовой поддержки Европейского фонда мира сейчас составляет €3 млрд. Деньги предназначены, в том числе, для оплаты поставок военной техники в Украину.
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.
По итогам визита в Украину Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.
19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.