Нуланд вернется в Госдеп – СМИ

По данным американских СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден привлечет "ветеранов" команды Обамы на ключевые посты в сфере нацбезопасности.

Ключевые роли в новом Совете национальной безопасности и в Государственном департаменте США при президенте Джо Байдене перейдут к "ветеранам" администрации президента Барака Обамы, пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах, а затем помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд возвращается в американское внешнеполитическое ведомство на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Также сообщается, что в Госдепартаменте дипломат Венди Шерман будет назначена на должность заместителя госсекретаря Тони Блинкена.

Шерман ранее работала заместителем государственного секретаря по политическим вопросам в администрации Обамы и была ведущим переговорщиком по соглашению с Ираном.

В Совете национальной безопасности бывший чиновник Госдепартамента Джон Файнер будет, по данным издания, назначен заместителем советника по национальной безопасности.

Файнер, бывший журналист, присоединился к команде Обамы в качестве научного сотрудника в 2009 году и занимал различные должности в течение всего срока пребывания Обамы, в том числе в качестве спичрайтера Байдена по вопросам внешней политики и старшего советника тогдашнего заместителя советника по национальной безопасности Блинкена.

Ключевая роль старшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США перейдет к Аманде Слоут, научному сотруднику Института Брукингса, которая работала помощником секретаря по делам Южной Европы и Восточного Средиземноморья в Государственном департаменте в администрации Обамы, сообщают журналисты.

Эти позиции могут быть объявлены уже на этой неделе вместе с более широким списком ролей в сфере национальной безопасности и внешней политики.

Шерман, Нуланд, Файнер и Слоут пока не ответили изданию на запросы о комментариях.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Байден уже объявил кандидатов на должности руководителей министерств и ведомств экономико-финансового блока в правительстве.