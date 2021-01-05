ГОРДОН
 
 
МИР

Нуланд вернется в Госдеп – СМИ

По данным американских СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден привлечет "ветеранов" команды Обамы на ключевые посты в сфере нацбезопасности.

Возможно, Нуланд вернется в Госдепартамент США
Возможно, Нуланд вернется в Госдепартамент США
Фото: EPA

Ключевые роли в новом Совете национальной безопасности и в Государственном департаменте США при президенте Джо Байдене перейдут к "ветеранам" администрации президента Барака Обамы, пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники. 

По данным издания, официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах, а затем помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд возвращается в американское внешнеполитическое ведомство на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Также сообщается, что в Госдепартаменте дипломат Венди Шерман будет назначена на должность заместителя госсекретаря Тони Блинкена.

Шерман ранее работала заместителем государственного секретаря по политическим вопросам в администрации Обамы и была ведущим переговорщиком по соглашению с Ираном.

В Совете национальной безопасности бывший чиновник Госдепартамента Джон Файнер будет, по данным издания, назначен заместителем советника по национальной безопасности.

Файнер, бывший журналист, присоединился к команде Обамы в качестве научного сотрудника в 2009 году и занимал различные должности в течение всего срока пребывания Обамы, в том числе в качестве спичрайтера Байдена по вопросам внешней политики и старшего советника тогдашнего заместителя советника по национальной безопасности Блинкена.

Ключевая роль старшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США перейдет к Аманде Слоут, научному сотруднику Института Брукингса, которая работала помощником секретаря по делам Южной Европы и Восточного Средиземноморья в Государственном департаменте в администрации Обамы, сообщают журналисты.

Эти позиции могут быть объявлены уже на этой неделе вместе с более широким списком ролей в сфере национальной безопасности и внешней политики.

Шерман, Нуланд, Файнер и Слоут пока не ответили изданию на запросы о комментариях.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Байден уже объявил кандидатов на должности руководителей министерств и ведомств экономико-финансового блока в правительстве.

Теги: США, Джо Байден, Виктория Нуланд, Госдепартамент США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS