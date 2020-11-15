Обама продвигает на пост госсекретаря США своего бывшего советника – СМИ

Бывший президент США Барак Обама предложил команде демократа Джо Байдена назначить на должность госсекретаря свою советницу Сьюзан Райс. Она была среди потенциальных кандидатов на пост вице-президента, прежде чем в конечном итоге на эту должность выбрали Камалу Харрис, сообщает Fox News.

В 2013 году Райс (справа) стала советником Обамы (слева) по национальной безопасности Фото: EPA

Бывший президент США Барак Обама настаивает на том, чтобы госсекретарем назначили его бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источники.

Райс была среди потенциальных кандидатов демократа Джо Байдена на пост вице-президента, прежде чем в конечном итоге на эту должность выбрали Камалу Харрис. В 2008 году Обама назначил Райс послом Организации Объединенных Наций, а в 2013 году она стала его советником по национальной безопасности.

Источники, близкие к Байдену, также сообщили, что сенатор Крис Кунс – среди претендентов на пост госсекретаря. Среди других потенциальных кандидатов – бывшие заместители госсекретаря Тони Блинкен и Уиллиам Бернс, а также сенатор Крис Мерфи из Коннектикута.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набрал от 273 до 290 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Однако Трамп, получивший 213–214 голосов выборщиков, отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.