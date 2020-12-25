Парламент Грузии в отсутствие оппозиционеров выразил доверие правительству Гахарии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении премьер-министром Георгия Гахарии, чье правительство получило перед этим вотум доверия от парламента.

24 декабря новоизбранный парламент Грузии вынес вотум доверия правительству Георгия Гахарии, которое после парламентских выборов подавало в отставку. Об этом проинформировал сайт законодательного органа страны.

"Парламент Грузии выразил доверие правительственной программе на 2021–2024 годы и составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Члены парламента проголосовали за новое правительство 85 голосами", – говорится в сообщении.

В заседании парламента в знак протеста против результатов выборов не принимали участие депутаты от оппозиции.

Sputnik сообщил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили уже подписала распоряжение о назначении 45-летнего Гахарии премьер-министром. Эту должность он занял второй раз. У Гахарии есть два дня, чтобы официально назначить представленных парламенту министров.

В новом составе правительства, который представлял Гахария парламентариям, только один новый член – министр юстиции Гоча Лорткипанидзе, отмечает Sputnik.

По итогам двух туров выборов в парламент Грузии, которые прошли 31 октября и 21 ноября, победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", оппозиция разделила 60 мандатов: блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" – 36 мандатов, "Европейская Грузия" – пять, "Альянс патриотов Грузии", Блок Георгия Вашадзе, "Лело" и "Гирчи" – по четыре, "Граждане"– два, Лейбористская партия – один, сказано на сайте парламента.

Оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны и бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов. Корреспондент ВВС в Грузии Наталия Антелава отмечала, что в стране начался "несомненно, крупнейший политический кризис, с которым грузинское правительство сталкивалось за последние годы".