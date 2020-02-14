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Пентагон урежет свои расходы на $3,8 млрд ради строительства стены на границе с Мексикой

Программы по закупке вооружения, включая программу по производству сверхсовременных истребителей F-35, будут урезаны, а деньги направлены в специальный фонд, откуда их перечислят на возведение стены на южной границе США. Об этом пишет Foreign Policy.

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Трамп хочет довести протяженность стены до 800 км
Трамп хочет довести протяженность стены до 800 км
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп готовится изъять из бюджета Пентагона $3,8 млрд, чтобы ускорить строительство стены вдоль южной границы. Как пишет Foreign Policy, сокращение финансирования коснется закупки кораблей, сверхсовременных истребителей F-35 и армейских транспортных средств, а также фонда операций в чрезвычайных ситуациях за рубежом, созданного после терактов 11 сентября 2001 года.

Таким образом правительство пытается обойти обязательные лимиты расходов, установленные Конгрессом.

Деньги поступят в специальный фонд борьбы с наркотиками, а оттуда без согласования с парламентом – на финансирование работ по возведению ограждений, дорог и освещения в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и Техасе.

Существование такого плана подтвердил изданию заместитель помощника министра обороны США Роберт Салессес.

В письме, направленном главе Пентагона Марку Эсперу, которое есть в распоряжении Foreign Policy, девять сенаторов-демократов выразили возмущение по поводу плана секвестрирования "критически важных" военных программ.

23 декабря 2018 года из-за отказа представителей Демократической партии в Конгрессе дать согласие на выделение в бюджете $5,7 млрд для строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил о приостановлении работы федерального правительства. Это был самый долгий шатдаун в истории США – 35 дней.

В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд. Глава Белого дома заявил, что недоволен соглашением.

Трамп уже дважды объявлял о введении чрезвычайного положения, Конгресс отменял этот режим.

25 марта 2019 года Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены с Мексикой, в сентябре министр обороны Эспер одобрил решение остановить возведение 127 военных объектов на территории США и за рубежом, чтобы направить $3,6 млрд на строительство стены.

4 февраля Трамп заявил, что протяженность стены на границе с Мексикой должна составить не менее 800 км.

Теги: США, Пентагон, Мексика, вооружение, строительство, Дональд Трамп, F-35, финансирование, стена, расходы
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