Пионтковский о победе Байдена: Это колоссальное поражение Путина

Дональд Трамп как президент США более приемлем для России и ее президента Владимира Путина, потому что отрицательно относится к НАТО, считает российский политолог Андрей Пионтковский. В США объявили о победе на выборах демократа Джо Байдена.

Победа на выборах президента США не действующего главы Белого дома Дональда Трампа, а бывшего вице-президента Джо Байдена в России воспринимается негативно.

Такое мнение 8 ноября в эфире телеканала "Украина 24" выразил живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Это колоссальное поражение для [президента РФ Владимира] Путина, просто истерика принимает невероятные масштабы. Дело не в теориях, что Трамп – агент Путина, зависим от него, – я не особо в это верю. Все еще гораздо хуже. Убеждения Трампа, человека безграмотного во внешней политике, полностью соответствовали российским интересам", – сказал он.

По словам политолога, Трамп был более приемлем для Москвы потому, что он "крайне отрицательно относился к НАТО".

"НАТО – это структура, которая зависит от важнейшего фактора, статья 5 устава НАТО – обязанность каждой страны поддерживать жертв агрессии. Реальную помощь всегда могут оказать США, вся система безопасности НАТО держится на слове одного человека – президента США. И когда он фактически отказывается от этого обязательства, это поощряет в Москве самые реакционные силы, вынашивающие планы продолжения агрессии из Украины на Прибалтику и другие страны Европы. Вчера этим планам был положен окончательный конец, это сильнейший удар по самым агрессивным кругам в Москве", – объяснил Пионтковский.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".