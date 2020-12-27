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"По выражению лиц видим". Белковский назвал двух вероятных преемников Путина

Российский политолог Станислав Белковский считает, что сегодня наиболее вероятными преемниками главы Кремля Владимира Путина являются мэр и член правительства.

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Путин руководит Россией 20 лет
Фото: ЕРА

В РФ есть два вероятных претендента на должность президента, которую сегодня занимает Владимир Путин. такое мнение выразил 26 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.

"Давайте посмотрим на возможных преемников... Кто максимально амбициозен? Кто фактически не скрывает своей готовности занять президентский пост и делает для этого все возможное? Я пока вижу две наиболее яркие, действительно яркие фигуры. Это председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин", – сказал он.

По словам политолога, "публично никто из них не декларирует, что собирается быть президентом, а, наоборот, это отрицает".

"Но как-то по выражению их лиц, а также по многим действиям (тем самым косвенным признакам, на которых построена мавзолейная аналитика) мы видим, слышим и чувствуем ровно обратное. Михаил Владимирович Мишустин, по отзывам людей, которые знают его давно, еще став главой Федеральной налоговой службы, уже проповедовал среди своих соратников, что вот он вместе с командой когда-нибудь станет премьер-министром России, а там уже грядут такие почести, о которых не принято говорить вслух", – объяснил Белковский.

Он считает, что Мишустин "последовательно идет этим путем", но "был несколько экспансивен и агрессивен в своей пиар-кампании и поэтому к концу года вынужден был все же залечь на дно".

"Он понял, что выжидать нужно уметь, и терпеть нужно уметь, и не нужно слишком ясно демонстрировать свои амбиции, которые стали плохо скрываемыми. На этом фоне, конечно, исполином возвышается фигура Сергея Семеновича Собянина, который тоже сумел наладить в Москве абсолютно правильную с точки зрения Кремля систему власти", – отметил Белковский.

Собянину "прекрасно удалось" стать "модератором интересов федеральных группировок и основных околопутинских кланов в столице".

"Мы помним, что весной Сергей Собянин фактически чуть ли не правил страной, потому что федеральное чиновничество как-то разбежалось по укрывищам, пользуясь терминологией Александра Исаевича Солженицына. Из-за этого потом Сергею Собянину прилетела ответка из Кремля. Ему намекнули, что он взял на себя слишком много. Но он проявил себя в том числе и как мощный публичный политик и, бесспорно, как человек, который может брать на себя ответственность и тем самым претендовать на высший государственный пост", – сказал Белковский.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через две недели Путин подписал его.

О вероятной отставке Путина в начале 2021 года якобы из-за болезни Паркинсона писал британский таблоид The Sun в ноябре. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию "полной чушью".

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Кремль, Сергей Собянин, политика, президент, премьер-министр, Михаил Мишустин, мэр
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