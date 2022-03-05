ГОРДОН
 
 
МИР

После подачи Молдовой заявки на вступление в ЕС Приднестровье потребовало "независимости"

"Власти" Тирасполя потребовали "независимости" от Кишинева
"Власти" Тирасполя потребовали "независимости" от Кишинева
Фото: ЕРА (архив)

Приднестровье после подачи Молдовой заявки о вступлении в Евросоюз потребовало "независимости". Об этом говорится в заявлении так называемого министерства иностранных дел непризнанной "республики", опубликованном 4 марта в Telegram.

"Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния в региональном пространстве и кардинально меняющее обстоятельства окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений", – заявили в "министерстве". 

"Власти" Тирасполя решили, что подача Молдовой заявки "в условиях многолетнего неурегулированного конфликта" и без учета их мнения "ставит окончательную точку в процессе урегулирования". Они потребовали подписания с Кишиневом "всеобъемлющего межгосударственного договора". 

Заместитель главы Бюро реинтеграции Молдовы Николя Цвятков в комментарии NewsMaker сказал, что заявление "МИД" Приднестровья – "это не предложения, а пока только комментарий". В официальном заявлении бюро, которое позже обнародовали, говорится о необходимости диалога и "укреплении доверия между двумя берегами Днестра", пишет NewsMakerПриднестровский регион – прямой бенефициар многих программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз, заявили в бюро. Там подчеркивают, что программы ЕС будут приносить пользу всем жителям страны. 

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Президент Молдовы Майя Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал,  что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы"ТАСС писало, что в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров.  "Европейская правда" сообщает, что также там есть незаконных военных формирования, их численность оценивается в 7–8 тыс. человек. 

28 февраля заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре подала Украина. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России, которое последовало за признанием РФ "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС 3 марта, в тот же день аналогичное решение приняли власти Грузии.

Теги: Молдова, Приднестровье, Кишинев, Тирасполь, конфликт, Евросоюз, суверенитет, Майя Санду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (78912)
2
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (37036)
3
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". На российском телевидении показали, как проходит травля Галкина, поддержавшего Украину (29804)
4
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (22584)
5
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (21929)
6
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (15677)
7
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (14955)
8
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев (11832)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS