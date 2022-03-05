После подачи Молдовой заявки на вступление в ЕС Приднестровье потребовало "независимости"

"Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния в региональном пространстве и кардинально меняющее обстоятельства окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений", – заявили в "министерстве".
"Власти" Тирасполя решили, что подача Молдовой заявки "в условиях многолетнего неурегулированного конфликта" и без учета их мнения "ставит окончательную точку в процессе урегулирования". Они потребовали подписания с Кишиневом "всеобъемлющего межгосударственного договора".
Заместитель главы Бюро реинтеграции Молдовы Николя Цвятков в комментарии NewsMaker сказал, что заявление "МИД" Приднестровья – "это не предложения, а пока только комментарий". В официальном заявлении бюро, которое позже обнародовали, говорится о необходимости диалога и "укреплении доверия между двумя берегами Днестра", пишет NewsMaker. Приднестровский регион – прямой бенефициар многих программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз, заявили в бюро. Там подчеркивают, что программы ЕС будут приносить пользу всем жителям страны.
Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.
Президент Молдовы Майя Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы". ТАСС писало, что в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. "Европейская правда" сообщает, что также там есть незаконных военных формирования, их численность оценивается в 7–8 тыс. человек.
28 февраля заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре подала Украина. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России, которое последовало за признанием РФ "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".
Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС 3 марта, в тот же день аналогичное решение приняли власти Грузии.