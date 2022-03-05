После подачи Молдовой заявки на вступление в ЕС Приднестровье потребовало "независимости"

"Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния в региональном пространстве и кардинально меняющее обстоятельства окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений", – заявили в "министерстве".

"Власти" Тирасполя решили, что подача Молдовой заявки "в условиях многолетнего неурегулированного конфликта" и без учета их мнения "ставит окончательную точку в процессе урегулирования". Они потребовали подписания с Кишиневом "всеобъемлющего межгосударственного договора".

Заместитель главы Бюро реинтеграции Молдовы Николя Цвятков в комментарии NewsMaker сказал, что заявление "МИД" Приднестровья – "это не предложения, а пока только комментарий". В официальном заявлении бюро, которое позже обнародовали, говорится о необходимости диалога и "укреплении доверия между двумя берегами Днестра", пишет NewsMaker. Приднестровский регион – прямой бенефициар многих программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз, заявили в бюро. Там подчеркивают, что программы ЕС будут приносить пользу всем жителям страны.