Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Беларусь и Молдову из-за военной активности России

Обоим регионам присвоен четвертый уровень опасности – "не путешествовать".

"Не въезжайте в Беларусь в связи с произвольным применением законов, риском задержания, необычным наращиванием российских военных сил вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанными с этим ограничениями на въезд", – говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в регионе непредсказуемая, наблюдается повышенная напряженность. 31 января Госдеп распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.

Скриншот: travel.state.gov

Рекомендации не ездить в Молдову связаны также с коронавирусом, "необычной и тревожной военной активностью России вокруг Украины", а также неурегулированным конфликтом между регионом Приднестровье и правительством страны.

Скриншот: travel.state.gov

Американские СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что глава Белого дома одобрил план эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения российских войск. По информации The Wall Street Journal, в Украине сейчас находятся около 30 тыс. граждан США. Как сообщает "Голос Америки", пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 9 февраля, что на данный момент в Украине проживают порядка 6,6 тыс. граждан США, включая людей с двойным гражданством.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. Он подчеркнул, что стране угрожает не террористическая организация, а "одна из крупнейших армий в мире". Это "совсем другая ситуация, и все может произойти очень быстро", сказал он.

В тот же день ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.