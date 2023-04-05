ГОРДОН
 
 
МИР

После поездки в Украину заместитель Шольца предложил ввести санкции против стран, покупающих уран в России

"В какой-то момент это должно произойти", считает Хабек
"В какой-то момент это должно произойти", – считает Хабек
Фото: president.gov.ua

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек призвал ввести санкции против стран, которые, несмотря на войну в Украине, продолжают покупать в России уран для атомной энергетики. Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk, опубликованном 5 апреля.

Министр сообщил, что эта тема обсуждалась как одна из главных во время его поездки в Киев 3 апреля.  

По словам Хабека, украинские собеседники спросили его, почему закупки российского урана до сих пор не попали под санкции.

"И я думаю, что на этот вопрос нет хорошего ответа", – отметил вице-канцлер, добавив, что это должно "в какой-то момент произойти".

"Даже если это означает смену поставщиков для стран, которые все еще оснащают атомные электростанции российским ураном. Но это кажется мне разумным, так что я буду работать для этого", – сказал немецкий политик.

Во время однодневного визита в украинскую столицу Хабек посетил деоккупированные Бучу Киевской области и Ягодное Черниговской области, а также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским участие ФРГ в послевоенном восстановлении.

На этой встрече он заявил, что Берлин слишком поздно поменял позицию по поставкам оружия Украине. 

"Мне стыдно", – произнес Хабек, говоря о том, что Германия слишком долго откладывала решение оказать Киеву военную, а не только гуманитарную помощь.

Контекст:

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома".

14 февраля на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что странам Европы следует избавиться от зависимости от российских тепловыделяющих элементов  для атомной энергетики. По его словам, Украина уже сделала это. 

4 апреля США и Евросоюз заявили о заключении договора о совместном снижении зависимости от импорта ядерных материалов из РФ. В заявлении Энергетического совета ЕС – США, опубликованном 4 апреля пресс-службой Европейской комиссии, сказано, что, кроме поиска других источников ядерных поставок, страны – члены ЕС работают над диверсификацией путей получения ядерного топлива.

Теги: Россия, санкции, ФРГ, атомная энергетика, уран, АЭС, Роберт Хабек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
Галина ГРИШИНА
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
Галина ГРИШИНА
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Галина ГРИШИНА
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Галина ГРИШИНА
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Галина ГРИШИНА
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (95283)
2
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (84386)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (80010)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (64703)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (64110)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (43985)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (38015)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (36701)
 
 
 
 