После поездки в Украину заместитель Шольца предложил ввести санкции против стран, покупающих уран в России

Министр сообщил, что эта тема обсуждалась как одна из главных во время его поездки в Киев 3 апреля.
По словам Хабека, украинские собеседники спросили его, почему закупки российского урана до сих пор не попали под санкции.
"И я думаю, что на этот вопрос нет хорошего ответа", – отметил вице-канцлер, добавив, что это должно "в какой-то момент произойти".
"Даже если это означает смену поставщиков для стран, которые все еще оснащают атомные электростанции российским ураном. Но это кажется мне разумным, так что я буду работать для этого", – сказал немецкий политик.
Во время однодневного визита в украинскую столицу Хабек посетил деоккупированные Бучу Киевской области и Ягодное Черниговской области, а также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским участие ФРГ в послевоенном восстановлении.
На этой встрече он заявил, что Берлин слишком поздно поменял позицию по поставкам оружия Украине.
"Мне стыдно", – произнес Хабек, говоря о том, что Германия слишком долго откладывала решение оказать Киеву военную, а не только гуманитарную помощь.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома".
14 февраля на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что странам Европы следует избавиться от зависимости от российских тепловыделяющих элементов для атомной энергетики. По его словам, Украина уже сделала это.
4 апреля США и Евросоюз заявили о заключении договора о совместном снижении зависимости от импорта ядерных материалов из РФ. В заявлении Энергетического совета ЕС – США, опубликованном 4 апреля пресс-службой Европейской комиссии, сказано, что, кроме поиска других источников ядерных поставок, страны – члены ЕС работают над диверсификацией путей получения ядерного топлива.