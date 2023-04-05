После поездки в Украину заместитель Шольца предложил ввести санкции против стран, покупающих уран в России

"В какой-то момент это должно произойти", – считает Хабек Фото: president.gov.ua

Министр сообщил, что эта тема обсуждалась как одна из главных во время его поездки в Киев 3 апреля.

По словам Хабека, украинские собеседники спросили его, почему закупки российского урана до сих пор не попали под санкции.

"И я думаю, что на этот вопрос нет хорошего ответа", – отметил вице-канцлер, добавив, что это должно "в какой-то момент произойти".

"Даже если это означает смену поставщиков для стран, которые все еще оснащают атомные электростанции российским ураном. Но это кажется мне разумным, так что я буду работать для этого", – сказал немецкий политик.

Во время однодневного визита в украинскую столицу Хабек посетил деоккупированные Бучу Киевской области и Ягодное Черниговской области, а также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским участие ФРГ в послевоенном восстановлении.

На этой встрече он заявил, что Берлин слишком поздно поменял позицию по поставкам оружия Украине.

"Мне стыдно", – произнес Хабек, говоря о том, что Германия слишком долго откладывала решение оказать Киеву военную, а не только гуманитарную помощь.