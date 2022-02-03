Президент Италии в инаугурационной речи: Мы не должны мириться с тем, что без всякого повода снова поднимается ветер войны над континентом

Матарелла: Мы должны призвать наших друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию Фото: EPA

"В своем выступлении Глава итальянского государства сказал также слова в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

В тексте речи Матареллы, который опубликовала его пресс-служба, Украина прямо не упоминается.

"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии как Первая и Вторая мировые войны. Мы должны призвать наших друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию и чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа", – сказал он.

Также, по словам политика, народы Европейского союза "должны осознавать, что они играют роль в поддержке процессов стабилизации и мира в истерзанном средиземноморском и ближневосточном ландшафте".

"От вызовов истории и связанной с ними ответственности никуда не деться", – добавил он.

Коллегия выборщиков Италии избрала на второй президентский срок Маттареллу 29 января.