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Президент Италии в инаугурационной речи: Мы не должны мириться с тем, что без всякого повода снова поднимается ветер войны над континентом

Матарелла: Мы должны призвать наших друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию
Матарелла: Мы должны призвать наших друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию
Фото: EPA

Президент Италии Серджо Матарелла, которого переизбрали на второй срок, во время инаугурационной речи в парламенте страны 3 февраля высказался в поддержку Украины. Об этом заявило посольство Украины в Италии на странице в Facebook.

"В своем выступлении Глава итальянского государства сказал также слова в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/4744631185612458

В тексте речи Матареллы, который опубликовала его пресс-служба, Украина прямо не упоминается. 

"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии как Первая и Вторая мировые войны. Мы должны призвать наших друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию и чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа", – сказал он.

Также, по словам политика, народы Европейского союза "должны осознавать, что они играют роль в поддержке процессов стабилизации и мира в истерзанном средиземноморском и ближневосточном ландшафте".

"От вызовов истории и связанной с ними ответственности никуда не деться", – добавил он.

Коллегия выборщиков Италии избрала на второй президентский срок Маттареллу 29 января.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, Италия, российская агрессия, война в Украине, Серджо Маттарелла
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