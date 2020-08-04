"Пришлось встать вместо мужчин". Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о "трех несчастных девочках"

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что нынешний глава государства Александр Лукашенко не соврал, когда называл представителей оппозиции "тремя девочками".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала РБК 4 августа заявление президента страны Александра Лукашенко, назвавшего ее и двух других кандидатов на должность главы государства "тремя несчастными девочками".

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", – сказал сегодня Лукашенко.

Очевидно, он говорил о Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало – они объединили свои усилия на выборах.

Тихановская объяснила, что все выступление президента не смотрела, "но эти слова слышала".

"О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать... Но о том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы – так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин", – заявила Тихановская.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – до участия не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действий в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетило более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.