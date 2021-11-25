"Речь идет о жидкости". Песков прокомментировал слова Путина о его ревакцинации назальным порошком

В среду на совещании с правительством глава Кремля сообщил, что несколько дней назад ему сделали ревакцинацию "порошком назальной формы". Он объяснял, что порошок был введен в носовую полость с обеих сторон с помощью шприца.
Песков утверждает, что Путин имел в виду, "что речь идет о жидкости". По словам спикера главы Кремля, Путин таким образом принял участие в испытаниях назальной вакцины на следующий день после ревакцинации российской вакциной "Спутник Лайт".
Первую дозу вакцины от коронавируса Путину ввели 23 марта, о получении второй дозы он объявил 14 апреля. Ему сделали прививки вакциной "Спутник V", утверждали власти РФ.
21 ноября стало известно, что главу Кремля привили еще и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".