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РФ продолжает использовать Airbus и Boeing, несмотря на западные санкции – СМИ

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Объем внутренних рейсов в РФ за год уменьшился примерно на 15%
Объем внутренних рейсов в РФ за год уменьшился примерно на 15%
Фото: ЕРА

Российские авиалинии эксплуатируют самолеты Airbus и Boeing, попавшие под санкции после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом 1 марта пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Cirium, которая анализирует международные авиационные данные.

За год количество лайнеров западного производства в РФ снизилось с 544 до 467. Российские авиакомпании отказались от рейсов в США и Западную Европу, увеличив количество полетов в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию, Таиланд и ОАЭ.

Агентство отмечает, что объем внутренних рейсов в РФ за год уменьшился примерно на 15% (до 1100 в день). Правительство разрешило авиакомпаниям не возвращать арендованные судна их владельцам за границей и обязало перевозчиков перерегистрировать их в России.

В итоге суда не получают новое программное обеспечение и качественное обслуживание, но все равно продолжают летать. Российские перевозчики закупают запчасти для Airbus в "дружественных" странах и переставляют детали с одного самолета в другой, чтобы продолжать работу, пишет Bloomberg.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация – фактически они были отобраны у владельцев. Часть самолетов, принадлежавших российским авиакомпаниям на условиях лизинга, была арестована за границей.

В министерстве транспорта РФ заявляли, что в вопросе поиска запчастей для самолетов планируют "ориентироваться на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад вводить еще больше санкций против агрессора.

8 августа 2022 Reuters сообщил, что "Аэрофлот" разбирает пассажирские самолеты из-за вызванного санкциями недостатка запчастей. Агентство отмечало, что почти 80% воздушного флота "Аэрофлота" составляют западные самолеты Airbus и Boeing.

Теги: Россия, США, санкции, авиация, Airbus, самолеты, Boeing
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