РФ продолжает использовать Airbus и Boeing, несмотря на западные санкции – СМИ

Объем внутренних рейсов в РФ за год уменьшился примерно на 15% Фото: ЕРА

За год количество лайнеров западного производства в РФ снизилось с 544 до 467. Российские авиакомпании отказались от рейсов в США и Западную Европу, увеличив количество полетов в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию, Таиланд и ОАЭ.

Агентство отмечает, что объем внутренних рейсов в РФ за год уменьшился примерно на 15% (до 1100 в день). Правительство разрешило авиакомпаниям не возвращать арендованные судна их владельцам за границей и обязало перевозчиков перерегистрировать их в России.

В итоге суда не получают новое программное обеспечение и качественное обслуживание, но все равно продолжают летать. Российские перевозчики закупают запчасти для Airbus в "дружественных" странах и переставляют детали с одного самолета в другой, чтобы продолжать работу, пишет Bloomberg.