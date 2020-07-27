Россия не стремится присоединиться к G7 – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Германия возражает против возвращения РФ в "Большую семерку".

Россия не стремится присоединиться к формату "Большой семерки", потому что ее устраивает формат "Большой двадцатки". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков 27 июля, сообщает ТАСС.

По его мнению, расширенный формат отвечает современным экономическим реалиям в мире. Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин ни разу не выступал с инициативой возвращения России в G7.

Заявление Пескова было сделано после интервью министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса изданию Rheinische Post, в котором Маас подчеркнул, что Германия не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7.

Министр напомнил, что причинами исключения России из состава G8 были аннексия Крыма и российская агрессия на востоке Украины. По словам главы МИД ФРГ, до разрешения этих вопросов РФ не может вернуться в G7.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку". Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.