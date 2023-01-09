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Россия собирается выйти из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

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В Госдуму внесен законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
В Госдуму внесен законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и выходе страны из Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Соответствующий документ опубликован в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложение связано с решением Совета Европы о прекращении полноправного членства России в ГРЕКО, которым РФ была лишена права голоса в группе, но сохранила ряд обязательств.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, заявив, что он не отразится на внутренней борьбе с коррупцией в России.

"Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. В России работают системы по жесткой борьбе с коррупцией. Нельзя сказать, что ее удалось искоренить – эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но эта работа будет продолжаться", – цитирует его "Интерфакс".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета ЕвропыАгентства по ядерной энергиикоординационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организацииСовета по правам человека ООНПарламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества и других.

Также в июне РФ вышла из Болонской системы образования, а в сентябре перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Госдума, Дмитрий Песков, законопроект, Европа
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