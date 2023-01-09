Россия собирается выйти из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложение связано с решением Совета Европы о прекращении полноправного членства России в ГРЕКО, которым РФ была лишена права голоса в группе, но сохранила ряд обязательств.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, заявив, что он не отразится на внутренней борьбе с коррупцией в России.
"Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. В России работают системы по жесткой борьбе с коррупцией. Нельзя сказать, что ее удалось искоренить – эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но эта работа будет продолжаться", – цитирует его "Интерфакс".
После полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета Европы, Агентства по ядерной энергии, координационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организации, Совета по правам человека ООН, Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества и других.
Также в июне РФ вышла из Болонской системы образования, а в сентябре перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.