Россия создает "сплошную зону контроля" надводной обстановки в районе Курильских островов – Шойгу

"На острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", – сообщил Шойгу.
По его словам, в Восточном военном округе РФ продолжается комплектование соединений и воинских частей офицерскими кадрами. В то же время он заявил, что работа всех органов управления должна быть направлена на обеспечение подразделений, которые воюют против Украины, а также на "нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении".
Агентство Reuters отметило, что такие действия – это ответ на то, что Шойгу назвал "усилиями США по сдерживанию России и Китая".
"Для сдерживания России и Китая США значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", – сказал он.
Агентство подчеркнуло, что Шойгу собрал на заседание высшее армейское начальство России на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин завершили встречи в Москве и подписали два совместных заявления.
После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако на тот момент секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.
8 марта 2022 года премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.