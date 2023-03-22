Россия создает "сплошную зону контроля" надводной обстановки в районе Курильских островов – Шойгу

"На острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", – сообщил Шойгу.

По его словам, в Восточном военном округе РФ продолжается комплектование соединений и воинских частей офицерскими кадрами. В то же время он заявил, что работа всех органов управления должна быть направлена на обеспечение подразделений, которые воюют против Украины, а также на "нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении".

Агентство Reuters отметило, что такие действия – это ответ на то, что Шойгу назвал "усилиями США по сдерживанию России и Китая".

"Для сдерживания России и Китая США значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", – сказал он.

Агентство подчеркнуло, что Шойгу собрал на заседание высшее армейское начальство России на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин завершили встречи в Москве и подписали два совместных заявления.