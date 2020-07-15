Россияне могли умышленно оставить флакон с "Новичком" в Солсбери – адвокат погибшей местной жительницы

Правоохранители должны тщательно проверить, не осталось ли в Великобритании других емкостей со смертельным ядом "Новичок", которые могли "забыть" российские агенты. Об этом заявил адвокат погибшей от отравления жительницы Солсбери Дон Стерджесс.

Флакон с "Новичком" нашли в парке спустя почти четыре месяца после отравления Скрипалей Фото: ЕРА

Флакон из-под духов, в котором был яд "Новичок", вряд ли случайно оказался в мусорном ящике в садах королевы Елизаветы в Солсбери, где его нашла местная жительница Дон Стерджесс. Об этом 14 июля на коронерских слушаниях, имеющих цель установить причины смерти, заявил юридический представитель дочери погибшей Майкл Мэнсфилд, пишет The Guardian.

На то, что пузырек был оставлен умышленно, по мнению юриста, указывало то, что он был запечатан в толстый пластик, а значит, вещество могло оставаться смертельно опасным еще десятилетия.

Мэнсфилд также сомневается, что флакон четыре месяца после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля пролежал в мусорке. Он считает, что правоохранители должны тщательно проверить, не валяются ли где-нибудь в Великобритании другие емкости с ядом.

Важнейшим вопросом для определения виновных в гибели Стерджесс адвокат назвал определение ответственных за первое со времен Второй мировой войны применение химического оружия в Соединенном Королевстве. Российские агенты Петров и Боширов не работали сами по себе – операция, должно быть, была санкционирована российским государством вплоть до президента Владимира Путина, считает Мэнсфилд.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

30 июня 2018 года в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы "Новичка" в организме пострадавших. 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

Роули сообщил следователям, что, когда нашел в парке флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, сказали в телеинтервью, что действительно были в Солсбери, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе в ГРУ они отрицали.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.