Российские ученые предлагают лечить COVID-19 березовым грибом чага

Заявку на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" уже подали в патентное ведомство Роспотребнадзора. Заявка проходит экспертизу по существу.

Результаты экспертизы по оценке эффективности экстракта березового гриба чага против коронавирусной инфекции появятся к концу этого года. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 11 ноября.

Заявку на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подали в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас она проходит экспертизу по существу, рассказали в Роспотребнадзоре.

Агентство подчеркивает, что препарат исследовали только на культуре клеток. На добровольцах березовый гриб еще не испытывали, сообщили в ведомстве.

Об эффективности экстракта березового гриба чага против нового коронавируса писало издание Сибирского отделения Российской академии наук "Наука из первых рук". По данным ученых центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, экстракт подавляет размножение вируса в клеточной культуре.

По результатам исследования, гриб показал "высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2". Как отмечается в материале, чагой от COVID-19 лечилась заведующая лабораторией микологии центра "Вектор" Тамара Теплякова вместе с мужем.

"По словам всех невольных "испытуемых", через пять – семь дней симптомы инфекции исчезали", – отмечается в статье.

Благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов, сделали вывод российские ученые.

В комментарии РБК Теплякова сказала, что дополнительно исследовать чагу планируют на лабораторных мышах. По ее словам, официально испытания на добровольцах не проводились.

В заявке "Вектора" на патент указано несколько способов приготовления концентрата чаги, в том числе и дома. Как сказано в материале, в день можно употреблять 150–200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение суток. В холодильнике приготовленный в домашних условиях экстракт хранится до двух недель.

Березовый гриб чага используется в народной медицине как противоопухолевое и противогастритное средство, сказано в статье "Сибирского медицинского журнала".

Президент России Владимир Путин заявил 11 августа о регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. США считают российскую вакцину недоработанной.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что некоторые добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.