Российского военного застрелили в Краснодаре свои, считают в ВСУ. Перемещения он фиксировал в интернете

Ржицкого Стратком называет командиром подлодки "Краснодар", наносившей удары крылатыми ракетами "Калибр" по украинским городам, и и.о. заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.

"По информации украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары, в частности по Виннице. Но позже пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для гражданских. Очевидно, был ликвидирован своими же за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы командования относительно ракетных обстрелов по мирным украинским городам", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Shot писал, что 42-летний Ржицкий был убит во время утренней пробежки, ему четыре раза выстрелили в спину и грудь.

Российский Telegram-канал Baza предположил, что киллер мог отслеживать маршрут Ржицкого по приложению Strava, где тот постоянно выкладывал забеги в интернет.

"Он почти всегда бегал по одному и тому же маршруту. Во многом благодаря этому убийце не составило труда выбрать удобную точку для расправы", – сказано в посте.

Ржицкий был одним из тех, кого называли в числе российских военных, которые могли быть причастны к удару крылатыми ракетами "Калибр" по Виннице 14 июля 2022 года, тогда погибло 23 человека, в том числе три ребенка. Материал, в котором упоминался Ржицкий как командир подлодки, был опубликован проектом "Наші гроші. Львів" 15 июля.