Рядом с резиденцией Путина идет секретная стройка на десятки миллиардов рублей – СМИ

По данным журналистов, стройка занимает территорию в 10 га. Все объекты стройки засекречены, информации о них нет в открытых источниках.

"С лета прошлого года здесь появилось несколько больших зданий, среди которых, как говорят строители, больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат. И все это, по словам строителей и охранников, "режимный объект". Рядом на реке Москве в нескольких метрах от новоогаревской пристани Федеральной службы охраны за несколько месяцев построили новый мост", – отметили в расследовании.

В строительстве моста, по данным "МБХ медиа", принимает участие крымская компания "МС-Групп". В телефонном разговоре руководитель компании Василий Спирин, машину которого регулярно замечали на стройке, посоветовал журналистам не писать о мосте через Москву-реку, так как "это закрытый объект", но потом заявил, что никогда не бывал в этом районе Подмосковья и про мост ничего не знает.

В расследовании сообщили, что мост выходит на берег реки между двумя холмами. На одном берегу находится резиденция Путина Ново-Огарево, а на втором идет масштабная стройка. Подъезд к стройке запрещен, сама она огорожена шестиметровым забором.

Строители работают в несколько смен, в том числе и ночью, рассказал "МБХ медиа" один из работавших на стройке инженеров. На территории уже закончили гостевой дом площадью около 4 тыс. м².

"Остальные здания стали обретать очертания весной 2021 года. За бетонными стенами первого скрывается ледовая площадка, утверждают два работавших на объекте инженера. Площадь этого пятиэтажного объекта – около 30 тыс. м² без учета подземных этажей", – уточнили авторы расследования.

Издание отметило, что земли, на которых ведется строительство, находились в собственности Российской Федерации, но в апреле 2020 года перешли в бессрочное пользование ФСО.

"Все участки под застройку находятся в пользовании ФСО. Логично предположить, что работы на них ведутся за счет бюджета, так как посторонних коммерческих застройщиков на такие территории не допускают. Однако "МБХ медиа" не обнаружило на сайте госзакупок никаких контрактов, которые могли бы объяснить налогоплательщикам, что же такое строится рядом с резиденцией президента. Ни Управление делами президента, ни ФСО, ни их многочисленные ФГУП и военные части не объявляли подобных тендеров", – подчеркнули журналисты.