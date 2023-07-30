Саакашвили и основательница грузинского Fashion Week решили помогать украинским детям

"Мы вместе с Софией Чкония решили учредить международную программу/инициативу по гуманитарной и медицинской помощи детям, потерянным или находящимся на оккупированных территориях Украины, жертвам абдукции, детям погибших военнослужащих Украины", – написал Саакашвили.
Он напомнил, что как минимум 15 тыс. украинских детей были похищены российскими захватчиками с временно оккупированных территорий, этих детей насильно усыновляют российские семьи, также они находится в детдомах страны-агрессора.
"Эта война унесла жизни уже 535 детей, многие дети потеряли родителей, но их ищут родственники и Украина как государство. Даже в тяжелом состоянии моего здоровья я особенно переживаю трагедию детей, как отец и как гражданин Украины. София Чкония имеет большой опыт гуманитарной деятельности, прошу всех моих сторонников в России, Украине, Грузии включиться в это дело. Помогите в сборе информации и возвращении детей", – добавил политик.
У инициативы будет собственный YouTube-канал, который будет информировать о ее деятельности. Старт работы проекта запланирован на 2 августа. Информацию он попросил присылать на электронный адрес forhelp118@gmail.com.
По данным государственного портала "Дети войны", депортированы из Украины или перемещены как минимум 19 546 детей, 386 удалось вернуть.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.
Саакашвили с ноября 2021 года находится в Грузии под стражей, его, среди прочего, обвиняют в незаконном пересечении границы страны.