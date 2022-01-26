Шуфрич в Раде обратился к Байдену на английском. Стефанчук попросил его перейти на украинский, потому что "не все понимают"

Шуфрич выступал за трибуной Рады во время рассмотрения законопроекта №6528 Фото: Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook

Шуфрич выступал за трибуной Рады во время рассмотрения законопроекта №6528, который призван усовершенствовать документооборот. Он раскритиковал рассмотрение документа, так как, по его мнению, сейчас есть более важные проекты.

Нардеп отметил, что стоит рассматривать законопроекты по Минским договоренностям. Затем он напомнил, что Байден в 2015 году призывал депутатов поддержать законы, касающиеся Минских договоренностей. После этого он решил обратиться к Байдену на английском.

"Спасибо, господин президент. Спасибо за вашу позицию, которую вы декларировали в 2015 году на этом же месте, где сейчас стою я", – сказал он по-английски.

В ответ на обращение Шуфрича спикер Рады Руслан Стефанчук попросил его перейти на украинский: "Нестор Иванович, если можно на государственном [языке], не все понимают английский".