Шуфрич в Раде обратился к Байдену на английском. Стефанчук попросил его перейти на украинский, потому что "не все понимают"

Шуфрич выступал за трибуной Рады во время рассмотрения законопроекта №6528, который призван усовершенствовать документооборот. Он раскритиковал рассмотрение документа, так как, по его мнению, сейчас есть более важные проекты.
Нардеп отметил, что стоит рассматривать законопроекты по Минским договоренностям. Затем он напомнил, что Байден в 2015 году призывал депутатов поддержать законы, касающиеся Минских договоренностей. После этого он решил обратиться к Байдену на английском.
"Спасибо, господин президент. Спасибо за вашу позицию, которую вы декларировали в 2015 году на этом же месте, где сейчас стою я", – сказал он по-английски.
В ответ на обращение Шуфрича спикер Рады Руслан Стефанчук попросил его перейти на украинский: "Нестор Иванович, если можно на государственном [языке], не все понимают английский".
Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (сейчас занимает должность министра обороны), под руководством которого и разрабатывался законопроект, назвал его "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".
Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 были утверждены 15–16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.
Резников заявлял, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии при доработке законопроекта.
24 января этот законопроект Кабинет Министров отозвал из Верховной Рады на доработку, сообщал "Интерфакс-Украина".