ГОРДОН
 
 
МИР

Шуфрич в Раде обратился к Байдену на английском. Стефанчук попросил его перейти на украинский, потому что "не все понимают"

Шуфрич выступал за трибуной Рады во время рассмотрения законопроекта №6528
Шуфрич выступал за трибуной Рады во время рассмотрения законопроекта №6528
Фото: Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич 25 января во время выступления в Верховной Раде заговорил на английском языке и поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что в 2015 году он просил депутатов поддержать законы, касающиеся Минских договоренностей. Видео в Facebook опубликовала "Украинская правда".

Шуфрич выступал за трибуной Рады во время рассмотрения законопроекта №6528, который призван усовершенствовать документооборот. Он раскритиковал рассмотрение документа, так как, по его мнению, сейчас есть более важные проекты.

Нардеп отметил, что стоит рассматривать законопроекты по Минским договоренностям. Затем он напомнил, что Байден в 2015 году призывал депутатов поддержать законы, касающиеся Минских договоренностей. После этого он решил обратиться к Байдену на английском.

"Спасибо, господин президент. Спасибо за вашу позицию, которую вы декларировали в 2015 году на этом же месте, где сейчас стою я", – сказал он по-английски.

В ответ на обращение Шуфрича спикер Рады Руслан Стефанчук попросил его перейти на украинский: "Нестор Иванович, если можно на государственном [языке], не все понимают английский".

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/222618013418155/

Контекст:
Законопроект по Минским соглашениям, о котором говорил Шуфрич, это проект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который был внесен в Верховную Раду 9 августа 2021 года.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (сейчас занимает должность министра обороны), под руководством которого и разрабатывался законопроект, назвал его "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 были утверждены 15–16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.

Резников заявлял, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии при доработке законопроекта.

24 января этот законопроект Кабинет Министров отозвал из Верховной Рады на доработку, сообщал "Интерфакс-Украина".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Нестор Шуфрич, Джо Байден, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (200145)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (128531)
3
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (111495)
4
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (94986)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (90320)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (79922)
7
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (74877)
8
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике (42111)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS