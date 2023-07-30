Шустер: Байден озабочен ситуацией в Израиле

"В Кнессете прошел первый пакет этой так называемой судебной реформы. Проходят демонстрации. Есть такой журналист Томас Фридман. Он работал в Бейруте, потом в Иерусалиме, обладатель трех Пулитцеровских премий. Человек реально очень компетентный. 17 июля президент США Джо Байден приглашает его к себе в Овальный кабинет, чтобы он написал статью. Потому что он вызывает доверие среди еврейской элиты, особенно светской. Байден ему говорит, что есть угроза. Если Израиль будет продолжать так себя вести, если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху (Нетаньяху он сказал это по телефону, а президенту [Израиля Ицхаку] Герцогу – прямо в Овальном офисе), если они не найдут консенсус, если это будет продолжаться, то Соединенные Штаты и Израиль испортят отношения. Это будет впервые за 75 лет. Потому что Израиль – это главный партнер США, это главная демократия на Ближнем Востоке", – рассказал Шустер.
Он обратил внимание на то, что израильские резервисты и летчики уже отказываются появляться на службе, потому что они не хотят защищать диктатуру, инвесторы выводят деньги, а иммиграция снизилась до минимального уровня.
"Байден реально, по-настоящему озабочен. Он попросил Фридмана так и написать в заголовке: "Пожалуйста, остановитесь сейчас. Найдите консенсус". То, что люди протестуют, заботятся о своем будущем, говорит о силе демократии, а не о ее слабости, поэтому прислушайтесь к людям. Фридман говорит, что Байдену не хочется вмешиваться во внутренние дела Израиля. Но, имея в виду историю взаимоотношений, историю влияния американско-еврейского сообщества в Америке, он не может воздержаться, потому что он чувствует, что Израиль теряет главную свою ценность – демократию", – проинформировал Шустер.
Журналист отметил, что все израильтяне получили четкий месседж от американского президента.
"Байден может быть последним произраильским демократическим президентом. Это великая угроза для Израиля", – акцентировал Шустер.
Он также обратил внимание на вторую статью Фридмана, который сообщил, что Байден имеет глобальный план. Это попытка установления мирных отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Такое соглашение, с точки зрения американского президента, может стать "историческим, важнейшим решением", чем даже соглашение о мире, заключенное между Израилем и Египтом.
"Потому что в Саудовской Аравии два города – Медина и Мекка – являются центрами исламской цивилизации. И если Израиль заключил бы мирный договор с Саудовской Аравией, то он заключил бы мирный договор практически со всем исламским миром. Конечно, уберем Иран из этого уравнения", – подчеркнул Шустер.
Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".
Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.
26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне попытки увольнения Галанта. Самые массовые акции проходили в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.
27 марта Нетаньяху объявил, что приостанавливает рассмотрение в Кнессете судебной реформы. "Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он и подчеркнул, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет.
24 июля Кнессет в последнем раунде голосования принял судебную реформу. У здания парламента с самого утра находилось около 20 тыс. противников реформы. После голосования протесты продолжились. Люди скандировали: "Мы никогда не сдадимся". Противники реформы призвали израильтян выйти на массовые акции протеста и провести всеобщую забастовку.