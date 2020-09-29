Совбез Армении провел внеочередное заседание, обсуждалось нанесение "соразмерного контрудара" по Азербайджану

В ходе заседания Совета безопасности Армении говорили о нанесении вооруженными силами страны "соразмерного ответного удара" по Азербайджану. После этого обе стороны заявили об уничтожении военных и техники противника.

Вечером 28 сентября Совет безопасности Армении провел внеочередное заседание под председательством премьер-министра страны Никола Пашиняна, посвященное конфликту с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Армении.

"В ходе заседания обсуждались оперативная обстановка на карабахско-азербайджанской границе и действия, направленные на нанесение вооруженными силами Армении соразмерного ответного удара противнику", – сказано в релизе.

Минобороны Азербайджана проинформировало утром, что в ночь с 28-го на 29 сентября по всей линии фронта продолжались напряженные бои, пишет АЗЕРТАДЖ.

Один танк, один автомобиль и до 10 армянских военнослужащих, которые пытались продвинуться на Физули-Джебраильском направлении, были уничтожены артиллерийским огнем, заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook заявила об уничтожении группы бронетехники Азербайджана. Она пишет, что утром "по нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках предприняли карательные действия, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике". О потерях армянской стороны пресс-секретарь не сообщала.

Бои "разной интенсивности" продолжаются, написала Степанян.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле военными Азербайджана мирных населенных пунктов в регионе, минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате атаки Армении.

Предыдущее обострение в регионе было в июле. 12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.